Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 14:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.


        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Alaattin Koçhan, basın mensuplarına, oğlu Ersin'den 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

        Oğluna çağrıda bulunan Koçhan, "Oğlum Ersin, devlet size her kolaylığı tanıdı. Sen ve arkadaşlarının dağda karanlık güçlerin gölgesinde beklemenizin anlamı yok. Çıkın gelin, devlete teslim olun." dedi.

        Anne Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Yaşıyor mu bilmiyorum. Buradan oğluma sesleniyorum, oğlum, eğer sesimi duyuyorsan gel. Gittiğiniz yol, doğru bir yol değil." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

