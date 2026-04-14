        Muş Haberleri Muş'ta öğrenciler çizdikleri resimlerle okullarını renklendiriyor

        Muş'ta öğrenciler çizdikleri resimlerle okullarını renklendiriyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta lise öğrencileri, eğitim gördükleri okulun duvarlarını çizdikleri resimlerle süsleyerek hem yeteneklerini geliştiriyor hem de güzel görünüme kavuşmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde 9, 10 ve 11. sınıflardaki resim bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle yeteneklerini geliştiriyor.

        Sınıflarda teorik eğitim alan, resim çizmenin inceliklerini öğrenen öğrenciler, daha sonra uygulamalı etkinliklere katılıyor.

        Atölyede modellerin ve farklı figürlerin resimlerini çizen öğrenciler, boyalarla okulun koridor ve sınıfların duvarlarına ağaç, Muş lalesi, telli turna ve tarihi figürlerin resmini çiziyor.

        Binanın dış duvarını da çizdikleri resimlerle renklendiren öğrenciler, bu sayede yeteneklerini daha da geliştirme imkanı buluyor.

        - "Kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz"

        Okul Müdürü Abbas Ataman, AA muhabirine, öğrencileri özel yetenek sınavıyla okula aldıklarını söyledi.

        Resim bölümünde yaklaşık 140 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ataman, şunları kaydetti:

        "Sanat odaklı eğitimin diğer okullara göre yüksek düzeyde bir avantajı söz konusu. Yerel kültürle evrensel değerler birleştirildiği zaman öğrencide bir duyarlılık oluşuyor. Bu anlamda herkesin önemsemesi gereken bir eğitim alanı olarak düşünülebilir. Burada sadece bir figür çizmeyi öğretmiyoruz, öğrenciyi aynı zamanda iyi bir tasarımcı olarak yetiştiriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz ülkenin çeşitli görsel sanatlar fakültelerine gidip kendilerini daha iyi bir yere taşıyor."

        Öğrencileri iyi üniversitelere göndererek sanatsal yönlerini daha da geliştirmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Ataman, "Öğrencilerimiz desen, imgesel tasarım ve iki boyutlu sanat derslerini görüyor. Bunları sadece derste göstermekle yetinmiyoruz. Aynı zamanda okulun duvarlarına çizmelerine yardımcı oluyoruz. Yani uygulamalı bir şekilde yaparak kendilerini bu alanda geliştirmelerini sağlıyoruz." dedi.

        - "Birçok alanda aktif çalışabiliyorlar"

        Resim öğretmeni Nesrin Polat da sınıfta öğrencilerle desen dersini canlı model üzerinden işlediklerini dile getirdi.

        Polat, "Sadece insan anatomisi üzerine değil, bazı derslerimizde hayvan ve bitkilerin anatomisi şeklinde ilerlediğimiz derslerimiz de mevcut. Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerimiz öncelikle eğitim fakültelerini hedefliyor. Onun yanı sıra heykeltıraş, grafik, fotoğrafçılık, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım gibi alanlarda aktif olarak çalışabiliyorlar." diye konuştu.

        Öğrencilerden Reyhan Aslan ise model çizerek kareleme yaptığını ifade ederek, sayısal bölüme ağırlık verdiğini ve hedefinin mimarlık olduğunu anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        Okula giren saldırgan ateş açtı! Yaralı öğrenciler var!
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta 'kürsübaşı ve çiğ köfte' etkinliği
        Bulanık'ta 'kürsübaşı ve çiğ köfte' etkinliği
        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalanlar kurtarıldı
        Muş'ta minibüs dereye uçtu: 8 yaralı
        Muş'ta minibüs dereye uçtu: 8 yaralı
        Muş'ta 55 köy yolu kapandı
        Muş'ta 55 köy yolu kapandı
        Muş'ta kar ve tipi: Mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı
        Muş'ta kar ve tipi: Mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı