Muş'ta öğrenciler çizdikleri resimlerle okullarını renklendiriyor

SABRİ YILDIRIM - Muş'ta lise öğrencileri, eğitim gördükleri okulun duvarlarını çizdikleri resimlerle süsleyerek hem yeteneklerini geliştiriyor hem de güzel görünüme kavuşmasını sağlıyor.



Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde 9, 10 ve 11. sınıflardaki resim bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle yeteneklerini geliştiriyor.



Sınıflarda teorik eğitim alan, resim çizmenin inceliklerini öğrenen öğrenciler, daha sonra uygulamalı etkinliklere katılıyor.



Atölyede modellerin ve farklı figürlerin resimlerini çizen öğrenciler, boyalarla okulun koridor ve sınıfların duvarlarına ağaç, Muş lalesi, telli turna ve tarihi figürlerin resmini çiziyor.



Binanın dış duvarını da çizdikleri resimlerle renklendiren öğrenciler, bu sayede yeteneklerini daha da geliştirme imkanı buluyor.



- "Kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz"



Okul Müdürü Abbas Ataman, AA muhabirine, öğrencileri özel yetenek sınavıyla okula aldıklarını söyledi.



Resim bölümünde yaklaşık 140 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ataman, şunları kaydetti:



"Sanat odaklı eğitimin diğer okullara göre yüksek düzeyde bir avantajı söz konusu. Yerel kültürle evrensel değerler birleştirildiği zaman öğrencide bir duyarlılık oluşuyor. Bu anlamda herkesin önemsemesi gereken bir eğitim alanı olarak düşünülebilir. Burada sadece bir figür çizmeyi öğretmiyoruz, öğrenciyi aynı zamanda iyi bir tasarımcı olarak yetiştiriyoruz. Buradan mezun olan öğrencilerimiz ülkenin çeşitli görsel sanatlar fakültelerine gidip kendilerini daha iyi bir yere taşıyor."



Öğrencileri iyi üniversitelere göndererek sanatsal yönlerini daha da geliştirmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Ataman, "Öğrencilerimiz desen, imgesel tasarım ve iki boyutlu sanat derslerini görüyor. Bunları sadece derste göstermekle yetinmiyoruz. Aynı zamanda okulun duvarlarına çizmelerine yardımcı oluyoruz. Yani uygulamalı bir şekilde yaparak kendilerini bu alanda geliştirmelerini sağlıyoruz." dedi.



- "Birçok alanda aktif çalışabiliyorlar"



Resim öğretmeni Nesrin Polat da sınıfta öğrencilerle desen dersini canlı model üzerinden işlediklerini dile getirdi.



Polat, "Sadece insan anatomisi üzerine değil, bazı derslerimizde hayvan ve bitkilerin anatomisi şeklinde ilerlediğimiz derslerimiz de mevcut. Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olan öğrencilerimiz öncelikle eğitim fakültelerini hedefliyor. Onun yanı sıra heykeltıraş, grafik, fotoğrafçılık, mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel tasarım gibi alanlarda aktif olarak çalışabiliyorlar." diye konuştu.



Öğrencilerden Reyhan Aslan ise model çizerek kareleme yaptığını ifade ederek, sayısal bölüme ağırlık verdiğini ve hedefinin mimarlık olduğunu anlattı.

