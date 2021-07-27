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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki TOGG Teknoloji Araştırma Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, şirketin yönetim kurulu üyeleri üzerine çalışılan stratejik projeleri yerinde inceledi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin bir örneği olan merkez, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkesinde yer alıyor. Merkezde, yüzde yüz elektrikle çalışacak yerli otomobilde kullanılmak üzere çeşitli teknolojik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca, söz konusu merkezde toplanan elektrik-elektronik alanındaki temel yetkinliklerin de mobilite ekosistemine dahil edilmesi hedefleniyor.

TOGG'un Ankara'daki merkezini sosyal medya hesabından paylaşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, merkez hakkında, "Kullanıcı araştırmasının mükemmel ileri teknoloji çözümlerine dönüştüğü yer" yorumunda bulundu.

TOGG, montajı tamamlanan ilk gövdesinin görüntülerini de geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. Paylaşılan görüntülerde, lansmanda sergilenen SUV modelin, seri üretime hazır gövdesi görücüye çıktı.

TOGG'un Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla, 2022'nin son çeyreğinde ilk seri üretim otomobilin banttan indirilmesi planlanıyor. Tesisin üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında, toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

YÖNETİM YAPISI DEĞİŞTİ

25 Haziran 2018'de kurulan TOGG'un yönetim yapısında ise yakın bir geçmişte değişiklik yaşandı. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan şirket, Haziran ayında sermaye artırımına gitmiş ve ödenmiş sermayesini 846 milyon 774 bin TL artırarak 150 milyon TL’den 996 milyon 774 bin TL’ye çıkarmıştı.

O dönem Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili yapılan açıklamada, KÖK Grubu'nun sermaye artırımına katılmadığı ve böylece Turkcell, Vestel ile Anadolu Grubu'nun her birinin TOGG'daki ortaklık payının yüzde 19'dan yüzde 23'e yükseltildiği belirtilmişti. Atılan bu adım, TOGG'u Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi haline getirdi.

Öte yandan, geçtiğimiz ay TOGG'un yönetim kurulunda da değişikliğe gidildi. Bülent Denkdemir ve Taha Yasin Öztürk'ün yönetim kurulu üyelikleri sonlanırken, yerlerine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve BMC Üst Yöneticisi (CEO) Murat Yalçıntaş getirildi. Söz konusu değişikliğin, Tosyalı Holding'in BMC'nin hisselerinin bir kısmını satın alması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini TOBB Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu'nun yürüttüğü TOGG Yönetim Kurulu'nda, Tuncay Özilhan Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, kurulda Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bülent Aksu, Osman Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu, Bekir Cem Köksal, Fuat Tosyalı ve Murat Yalçıntaş üye olarak yer alıyor.