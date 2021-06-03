TOGG'un ortaklık yapısında değişim! 0:00 / 0:00

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG),31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ödenmiş sermayesinin tamamı daha önce yapılan sermaye avanslarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle nakden 846 milyon 774 bin TL artırılarak 150 milyon TL’den 996 milyon 774 bin TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Şirketin sermaye artırımı kararının ardından ortakların hisse dağılımında da değişiklikler olacağı bildirildi.

Buna göre, kendi faaliyet alanlarını daraltma kararı alarak sermaye artırımına katılmayan KÖK Ulaşım Taşımacılık A.Ş.’nin TOGG’daki hisselerinin, pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde mevcut ortaklarca başlatılan satın alma süreci devam ettiği açıklandı.

VESTEL'İN PAYI YÜZDE 23'E YÜKSELDİ

TOGG'un ortaklarından Vestel de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "TOGG'un 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz, TOGG'un 150.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 846.774.000 TL artırılarak 996.774.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak etmiştir. Kök Ulaşım Taşımacılık AŞ ("KÖK") faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu sermaye artırımına katılmama kararı almış olup, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında TOGG'daki ortaklık payımız yüzde 19'dan yüzde 22.8'e yükselmiştir" denildi.

Vestel'in açıklamasında, "Öte yandan pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde; sermaye artırımı sonrasında KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan yüzde 2.9 oranındaki payının yüzde 0.2'lik kısmının Şirketimiz tarafından nominal bedelden satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin TOGG'daki nihai payı yüzde 23 olmuştur" bilgisi de verildi.