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HaberlerOtomobil

'Beş Babayiğit' bir araya geldi

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantı öncesinde ise TOGG'un sosyal medya hesabından dikkat çeken kareler paylaşıldı. Öyle ki, TOGG'daki ortaklığını bitirmek istediği iddia edilen Kök Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın da yer aldığı 'beş babayiğit' birlikte fotoğraf verdi. Kıraç'ın 27 Aralık 2019'da gerçekleşen TOGG lansmanında yer almaması sebebiyle TOGG'daki ortaklığından çekilmek istediği iddia edilmişti

TOGG
HABERTURK.COM

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yönetim kurulu toplantısı gerçekleşti.

Şirketin yönetim kurulu toplantısı öncesinde paylaşılan fotoğraf karesi ise, TOGG'un ortaklarından Kök Grubu'nun çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını gözler önüne serdi.

Öyle ki, yönetim kurulu üyelerinin bir süredir sağlık sorunları yaşayan Kök Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ı evinde ziyaret ettikleri ve Kıraç'a yerli otomobilin çizimini hediye ettikleri anlara dair görüntüler TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Böylece, İnan Kıraç'ın sahibi olduğu Kök Grubu'nun TOGG'daki ortaklığının devam ettiği iddiaları yalanlanmış oldu. 

 

İnan Kıraç, 27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen TOGG lansmanına sağlık sorunları nedeniyle katılamamıştı.

Kıraç'ın lansmanda yer almaması üzerine, Kök Grubu'nun TOGG'daki ortaklığını bitirmek istediği yorumları yapılmıştı.

TOGG'da, 'beş babayiğit' olarak anılan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in yüzde 19'ar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin TOBB ise yüzde 5 payı bulunuyor.

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