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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Yerli üretici Reeder, 200 mağaza hedefini duyurdu - Teknoloji Haberleri

        Yerli üretici Reeder, 200 mağaza hedefini duyurdu

        Reeder Teknoloji, Türkiye genelinde yıl sonuna kadar 200 adet satış mağazası sayısına ulaşmayı planladıklarını açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:01
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        Yerli üreticiden 200 mağaza hedefi
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        Türkiye'de üretim yapan telefon ve teknoloji markaları arasında yer alan Reeder Teknoloji, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, elektronik perakende satış ve mağazacılık faaliyetlerini yürüten bağlı ortaklığı Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A.Ş.'nin Alanya Yekta Mall AVM'deki ReeDükkan satış mağazasının bugün faaliyete başladığını duyurdu.

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        Şirket böylece Türkiye genelindeki mağaza sayısının 59 ilde toplam 110 adete ulaştığını açıkladı.

        KAP’ya yapılan açıklamada, 53 mağazanın da sözleşmelerinin imzalanmış olup Kasım 2023 döneminde faaliyetlere başlamak üzere kurulumunun devam ettiği belirtildi.

        Öte yandan, şirket Türkiye'nin çeşitli illerindeki AVM'ler ile yeni ReeDükkan mağazalarının açılması konusunda protokol çalışmalarının devam etmekte olduğunu ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 200 adet ReeDükkan satış mağazası sayısına ulaşılmasını planladıklarını açıklandı.

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