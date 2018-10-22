Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından yaşadığı taciz olayını ilk kez anlattı. Bozoğlu 'Fotoğrafta ne görüyorsunuz? Güzel bir kadın mı? Havalı bir elbise mi? Güzel saçlar ve makyaj mı?' diyerek başından geçen korkunç olayı bir bir anlattı. Ünlü oyuncuya destek mesajları yağdı
Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik “Kadınlar” adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.
Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu’nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali’nde “en iyi film “ödülünü kazanan, Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi " Bahtıkara " da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye’nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro’da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor.
Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır. 2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır. Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynadı.
Rol aldığı ve yönettiği bazı oyunlar
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Örümcek Kadının Öpücüğü
Tersine Dünya
Sessizlik
Arthuro Ui'nin Önlenebilir Yükselişi
Totlar
Oyun Nasıl Oynanmalı
Filmografisi
O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
Güldür Güldür Show-2013-Oya
Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
Canım Babam - 2011 - Alev
Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 - Dilarasu
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş - 2006
Polis - 2006
Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
Meleğin Düşüşü - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Arapsaçı - 2004
Günahım Neydi Allahım - 2003
Sultan Makamı - 2003
Azad - 2002 - Göze
Gülbeyaz - 2002 - Meryem
İngiliz Kemal - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
Gece Martıları - 2000
Sıcak Saatler - 1998
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.