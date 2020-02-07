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HaberlerMagazinYeşim Salkım'dan 'kalitesiz kadın' davası - Magazin haberleri

Yeşim Salkım'dan dava!

Şarkıcı Yeşim Salkım, Instagram'da kendisine ‘Nankör kadın, kalitesiz kadın’ diyen kullanıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

Yeşim Salkım

İHA'nın haberine göre; Şarkıcı Yeşim Salkım, kendisine Instagram hesabı üzerinden hakaret eden kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeşim Salkım’ın avukatı Begüm Gürel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunun dilekçesinde, “Bu şahıs 24 Ocak’ta yaptığı paylaşımlar aracılığıyla Yeşim Salkım’a karşı hakaretlerde bulunarak, huzurunun kaçmasına sebebiyet vermiştir. Şüpheli, Salkım’a karşı ‘Kalitesiz kadın, nankör kadın, ruh hastası’ gibi ithamlarda bulunmuştur” ifadeleri yer aldı.

Savcılığa sunulan dilekçede, şüphelinin ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçundan 6 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapse mahkum edilmesi talep edildi.

Öte yandan suç duyurusu dilekçesinin yanı sıra şüphelinin paylaşımlarının ekran görüntüsü de savcılığa sunuldu.

 

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