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"SENİN O AĞZINI BÜZERİM!"

Bir takipçisi Salkım'ın fotoğrafına, "Babanız annenizi aldatmamış mıydı?" yorumunu yaptı. O yorumun ardından çileden çıkan Salkım, takipçisine, "O resme iyi bak. Benim annem ve babamın resmi o. Bir daha o pis ağzına ailemi alırsan senin o ağzını büzerim anladım mı? Hadi şimdi çöplüğüne. Hadi kızım, benim ailem söz konusu olduğunda benim içimden canavar çıkar. Hadsiz, sen kimsin benim babamı ağzına alıyorsun! Sizi doğurup doğurup salıyorlar mı?" sözleriyle ateş püskürdü.