Yılbaşında 22 milyon GB internet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji İnternet Yılbaşında 22 milyon GB internet
ABONE OL

Vodafone'lular 2023'e girerken 22 milyon GB mobil internet kullandı

Vodafone müşterileri, 2 günlük yılbaşı tatilinde 489 milyon dakika konuştu, 56 milyon SMS gönderdi ve 22 milyon GB mobil internet kullandı. Firma, kullanıcılarının mobil internet kullanımının ise geçen yıla göre %22 arttığını vurguladı.

Yılbaşında 22 milyon GB internet
HABERTURK.COM

Türkiye genelinde 25,3 milyon mobil müşterisi bulunan Vodafone’un yılbaşı tatili süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, kullanıcılar 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan 2 günde toplam 489 milyon dakika konuştu, 56 milyon SMS gönderdi ve 22 milyon GB mobil internet kullandı.

MOBİL İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 22 ARTTI

Yılbaşı tatili süresince mobil internet kullanımı geçen yıla göre %22 arttı. Vodafone kullanıcıları, yılbaşında sosyal medya, video ve TV uygulamalarında toplam 17.3 milyon GB, iletişim uygulamalarında ise 1.3 milyon GB kullandı. Yılbaşı tatilinde müşterilerinin sesli görüşme sayısı ise 746 milyon oldu.

TOBi VE YANIMDA UYGULAMASINA İLGİ YÜKSEK

Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistan TOBi, 2 günde toplam 850 bini aşkın kullanıcıyla 1.2 milyon sohbet gerçekleştirdi.

Diğer yandan, Vodafone Yanımda uygulaması da Vodafone’luların yılbaşında en büyük yardımcısı oldu. 2 günde yaklaşık 7 milyon kullanıcı 18 milyon kez uygulamaya giriş yaptı.

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL'DA

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Bursa, Antalya, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olurken; en çok mobil internet kullanan iller de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ,Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Gaziantep oldu.

Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler ise Almanya, KKTC ve Afganistan olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler ise KKTC, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya oldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği geliyor
TEKNOLOJİ Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği geliyor
TRT e-Bandrol kapsamı değişti
TEKNOLOJİ TRT e-Bandrol kapsamı değişti
Telefon kredi sınırı 12 bin TL oldu
TEKNOLOJİ Telefon kredi sınırı 12 bin TL oldu
Spotify'dan zaman kapsülü özelliği, son tarih 31 Ocak! Spotify şarkılarınızı zaman kapsülü yapıyor!
TEKNOLOJİ Spotify'dan zaman kapsülü özelliği!
İki Türk takımı 2023 PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda yarışacak - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ 1,5 Milyon dolar toplam ödüllü Espor
Togg ABD'de görücüye çıktı! Togg, CES 2023'te sürpriz konseptle şov yaptı! -Güncel haberler
TEKNOLOJİ Togg'un sürprizi görücüye çıktı!
Geleceğin bağlantılı cihaz vizyonu
TEKNOLOJİ Geleceğin bağlantılı cihaz vizyonu
Ak Parti'M uygulaması hayata geçti
TEKNOLOJİ Ak Parti'M uygulaması hayata geçti
Telefonlardan ÖTV alınmayacağı iddialarına yalanlama
TEKNOLOJİ Telefonlardan ÖTV alınmayacağı iddialarına yalanlama
Amazon ve Salesforce açıkladı:26 bin kişi daha işsiz kaldı
TEKNOLOJİ Teknolojide sular durulmuyor: 26 bin kişi daha işsiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.