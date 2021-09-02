Tartıştığı eşini silahla vurdu 0:00 / 0:00

İHA

Kırşehir'de, tartıştığı eşini silahla vurarak ağır yaralayan şahıs, gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, merkez Kervansaray Mahallesi'nde meydana gelen olayda B.Ö., eşi S.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ö., yanındaki silahla eşine ateş açtı. Ağır yaralanan B.Ö., Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Eşini vuran B.Ö. ise, polis tarafından gözaltına alındı. B.Ö.'nün ilk ifadesinde eşi ile tartıştığını, boğuşma esnasında ise silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.