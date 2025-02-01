Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | YKS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri

        YKS başvuru takvimi 2025: YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Üniversite sınavı için hazırlıklarına hız veren üniversite adayları, YKS başvurularının başlayacağı tarihi mercek altına aldı. Bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumdan oluşmaktadır. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 YKS başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 01.02.2025 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS başvuruları için geri sayım başladı. Şubat ayının ilk haftasında başlayacak olan başvuru süreci mart ayı itibarıyla sona erecek. YKS sınav ücretini ödeyen adaylar, belirlenen tarih aralığında başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" İşte YKS başvuru ve sınav takvimi...

        2

        YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

        YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

        3

        2025 YKS NE ZAMAN?

        Üniversite sınavı YKS 21-22 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025

        Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025

        4

        YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.

        5

        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

        6

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin tecellisine engel olamayacaklar
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        AKOM açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Galatasaray'dan İtalya’da yoğun temaslar!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        Eliz bebek 2 aylıktı! Annesi emzirirken öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Bu detaydan sonra bir daha Friends izlemek isteyeceksiniz!
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        Türkiye'de ilk kez görüldü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Gereksiz vitamin alanlara uyarı!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı
        Refah sınır kapısı yeniden açıldı