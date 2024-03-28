Yoğurt tüketmek gerçekten diyabet riskinizi azaltabilir mi?
Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) yeni bir kararına göre, yoğurdun diyabet riskini azalttığını söylemek artık mümkün. Yoğurdun içeriğindeki probiyotiklerin ve proteinin kan şekerini dengelemede etkili olduğu düşünülüyor. Bu bulgular, sağlıklı bir beslenme planının vazgeçilmezi olan yoğurdu tüketmemizin önemini tekrar hatırlatır nitelikte. İşte, yoğurdun diyabet üzerindeki faydaları…
Diyabet, dünya genelinde yaygın bir sağlık sorunu haline geldiğinden, diyabete iyi gelebilecek gıdalar en çok merak edilen hususlardan biri oldu. Son araştırmaya göre yoğurdun düzenli tüketimi, diyabet riskini azaltma potansiyeline sahip olabilir. Bu bilgiyi göz önünde bulundurarak, beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmek ve yoğurdu günlük diyetinizin bir parçası haline getirmek faydalı olabilir. İşte tüm detaylar…
YOĞURT TÜKETİMİ DİYABET RİSKİNİ AZALTABİLİR Mİ?
1 Mart 2024 itibarıyla FDA, içeriği tüketicileri yanıltmayacak şekilde ifade edildiği sürece yoğurt tüketimi ve tip 2 diyabet riskinin azaltılmasıyla ilgili bazı nitelikli iddialara itiraz etmediklerini duyurdu. Artık itiraz edilmeyen hususlara göre, düzenli olarak haftada en az 2 bardak (3 porsiyon) yoğurt yemek, tip 2 diyabet riskini azaltabilir.
PEKİ “NİTELİKLİ” SAĞLIK İDDİASI TAM OLARAK NEDİR?
Diyetisyen ve diyabet eğitimcisi Erin Palinski-Wade, "FDA, ‘nitelikli sağlık iddiasını’ bilimsel kanıtlarla desteklenen ancak 'önemli bilimsel anlaşma' standardını karşılamayan bir iddia olarak değerlendiriyor" dedi.
2018 yılında Amerika’da bir yoğurt üreticisi, tip 2 diyabet riskini azaltan ürünlerini pazarlamak için FDA'ya onay almak üzere bir dilekçe sundu. Dilekçede yoğurdun tip 2 diyabet görülme sıklığının azalmasıyla kanıta dayalı bağlantıları vurgulandı.
Sonraki birkaç yıl boyunca FDA bu kanıtları değerlendirdi ve sonunda "bazı güvenilir kanıtların" yoğurt alımı ile diyabet riski arasındaki ters ilişkiyi desteklediği sonucuna vardı. Böylece, nitelikli bir sağlık beyanı doğmuş oldu.
YOĞURT TÜKETMEK GERÇEKTEN TİP 2 DİYABETİ ÖNLER Mİ?
Yoğurt, yüksek probiyotik ve protein içeriği nedeniyle sağlıklı bir gıda olarak biliniyor. Diyetisyen Caroline Thomason, “Bir protein kaynağı olarak yoğurt, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve özellikle kahvaltıda tüketilirse günün ilerleyen saatlerinde açlık belirtilerini düzenlemeye yardımcı olabilir.” dedi.
Öte yandan probiyotikler, 2023 araştırmasına göre inflamasyonu azaltma yetenekleri nedeniyle tip 2 diyabet için terapötik bir tedavi olabilir. Çeşitli çalışmalarda yoğurdun tam gıdaların tip 2 diyabet üzerindeki etkileri de incelenmişti.
Örneğin The Journal of Dairy Science'da 2022 yılında yayınlanan bir incelemede, çoğu kohort çalışmasının fermente süt ürünlerinin diyabet gelişimine karşı koruyucu etkileri olduğunu ortaya çıkardığını söylendi. Hastalığa karşı koruyan besinler arasında ise en tutarlı olanı yoğurt oldu.
Journal of Nutrition'da 2017 yılında yapılan bir araştırma, daha geniş bir sağlıklı beslenme bağlamında yoğurdun, yüksek kardiyovasküler riski olan sağlıklı ve yaşlı yetişkinlerde tip 2 diyabet riskini azaltabileceği sonucuna vardı.
SAĞLIKLI YOĞURT SEÇİMİ YAPMAK
Kan şekeriniz için akıllıca bir seçim yapmak istiyorsanız raftaki herhangi bir yoğurdu almamak doğru olur.
Palinski-Wade, "Kan şekeri ve şeker hastalığına fayda sağlamak söz konusu olduğunda, canlı aktif kültürler (probiyotikler) içeren şekersiz yoğurt en büyük faydaları sağlayabilir" diye önerdi. Kan şekerini dengelemek ve iştahı düzenlemek için yüksek proteinli yoğurt tüketimine dikkat çekti.
Daha lezzetli yoğurtlar arıyorsanız seçeneksiz kalmamanız için Thomason, "İlave şeker içermeyen veya şekersiz aromalı seçenekleri arayabilirsiniz" dedi. "Bunlar genellikle yapay tatlandırıcılar veya Stevia gibi malzemelerle tatlandırılsa da, ilave şeker kadar zararlı değiller.”
Kaynak: Health