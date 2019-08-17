Dün söz verdik, İstanbul-İzmir Otoyolu izlenimleri yazacağım diye.

İşte yazıyorum.

Vallahi de, billahi de hiç bu yolu kullanasım yoktu.

Sadece ve sadece sizlere anlatacak bir şeylerim olur diye bayramın 1. günü ve 4. günü bu yolu da kullanarak toplam 1980 km yol yaptım.

Alın size izlenimler:

- Bu yolun ilk bölümünü geçen yıl da yazmıştım. Bana göre Türkiye’de yapılmış en iyi yol. İlk bölümü yani İstanbul-Bursa arası şahaneydi. Bursa’dan sonrası da genel olarak aynı kaliteyi tutturmuş. Hem asfalt dökümü, hem yol mühendisliği olarak çok çok iyi.

- Yolun bazı bölümlerinde bu kalite biraz aşağıya iniyor. Bursa-Karacabey arasında ve Balıkesir Kuzey ile Susurluk arasında yolun asfalt kalitesi biraz bozuk.

- Bu otoyolun İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi süre olarak 3 saat 30 dakikaya düşürdüğü büyük bir yalan olabilir. Ancak yoldaki hız limitlerine uyarsanız bu mesafeyi bu sürede almanız imkan dahilinde değil. Hele hele şarkıcı Demet Akalın’ın söylediği gibi 2 saatte almak hiç mümkün değil. Açık söyleyeyim kurallara uymasanız bile 2 saatte alamazsınız bu yolu. Kızcağız sallamış biraz.

- Zaten bu mesafeyi de İstanbul-İzmir diye düşünmemek lazım. Giriş gişesinden, çıkış gişesine kadar olan mesafe bu.

- Yoldaki en saçma sapan şey tünellerdeki hız limiti. Kimi tünelde limit 70, kimi tünelde 90. Yolda ise 120 km/s. Niye 70, niye 90 belli değil. Aptalca bir uygulama. Dahası aynı tünelde giderken 90, gelirken 70 km/s hız limiti olması tam bir dangalaklık.

- Balıkesir’den sonraki bağlantı yolları tamamlanmamış. Bu nedenle sahil kasabalarına bağlanmak için yolu bayağı uzatmanız gerekiyor. Bağlantılar da birkaç ay sonra biter gibi duruyor.

- Yol Avrupa standartlarında pahalı değil. Geliriniz de Avrupa standartlarında ise sorun yaşamazsınız. Ama orta gelir grubu için hiç de ucuz değil. 3 kişiden az seyahat ediyorsanız, gereksiz bir harcama.

- BMW 7, Mercedes S, Maybach, Jaguar XJ gibi otomobillerin long versiyonları aks araları birkaç cm daha uzun olduğu için 2. sınıf olarak ücretlendiriliyor. Yani kamyon parası ödüyorlar. Biraz haksız bir uygulama. Sanki bir ara sınıf yaratmak lazım gibi.

- Sonuç olarak yola zarar veren aks aralığı değil, ağırlık. (Yıllar önce Eski Karayolları Genel Müdürü Sabri Erbakan 20 tonluk bir kamyonun yola verdiği zararın 3 bin otomobile eşdeğer olduğunu söylemişti.)

- Yolun ortasını değişik bitkilerle ağaçlandırmış Otoyol AŞ. İyi yapmışlar. Bence kenarları da ağaçlandırmak iyi olur. Çünkü yer yer fazla rüzgar alıyor yol.

- Bayram nedeniyle hayli yoğun bir trafik vardı ama normal şartlarda bu yolun garanti edilen araç sayılarını uzun süre yakalayamayacağını düşünüyorum ki bu ücret bile sübvanse edilen ücret.