Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

TCDD Taşımacılık, mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından YHT seferlerini durdurdu. TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

NORMALLEŞME ADIMLARI

Salgın konusunda belli bir takvim dahilinde “normalleşme” adımları atılmaya başlandı. Pazartesi günü alış-veriş merkezleri (AVM) açılacak; berber-kuaförler yeniden hizmet vermeye başlayacak. THY de yeniden uçuşlar için taslak program hazırladı. Taslağa göre iç hat uçuşlarını haziranda başlatacak, dış hat uçuşlarını kademeli olarak düzenleyecek.

YHT SEFERLERİ

Tren ve şehirlerarası otobüslerde durum ne? TCDD Taşımacılık’ın, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak durdurduğu YHT seferlerine, Ulaştırma Bakanlığı’nın “devreye girin” işareti vermesi durumunda başlayacak biçimde gerek ekip, gerekse de ekipman yönünden hazır olduğu belirtiliyor. Seferler için henüz tarih belli değil… Ancak bayram sonrasında haziran ayı ortasında seferlerin başlaması olası görülüyor.

YHT ve diğer trenlerin bilet fiyatlarında, “ihtiyaç olduğu tespitleri” yapılsa da bir artış söz konusu olmayacak.

Salgınla mücadele kapsamında şehirlerarası taşımacılıkta otobüslerin kapasitenin yarısı oranında yolcu taşınıyor. Haziran ayı içinde bu alanla ilgili de bazı adımların atılması bekleniyor.