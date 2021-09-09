Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya'da kültür merkezi açıyor

AA

YEE'nin, 2018'de Nijerya'da başlattığı çalışmaların ardından başkent Abuja'da açacağı merkez, Türkçe eğitimi dışında Nijerya halkına Türkiye'yi ve Türk kültürünü öğrenme fırsatı da verecek.

Nijerya YEE Müdürü Macit Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin uzun yıllardır Afrika'da bulunduğunu ve Sahra Altı Afrika'da kalıcı ve verimli çalışmalar yapmak istediğini belirtti.

Sahra Altı Afrika'da son yıllarda YEE'nin Gambiya, Senegal ve Ruanda'da faaliyete başladığını anlatan Koç, "Gittiğimiz yerlerde ülkedeki ihtiyaca göre stratejik bir kararla merkez açarak ya da üniversite bünyesinde hizmet veriyoruz." dedi.

Koç, Nijerya'nın Afrika kıtasındaki önemi nedeniyle YEE'nin burada bağımsız bir merkez kurmaya karar verdiğini ifade etti.

- "Kültürler arası diyalog sağlamak istiyoruz"

Koç, YEE'nin Nijerya'ya geliş amacının Türkçe eğitimin yanı sıra kültürler arası diyalog sağlamak olduğunu söyledi.

Nijerya'da 500'den fazla dil ve 80'den fazla etnik grup bulunduğunu belirten Koç, "Nijerya kültürünün bir parçası olmak istiyoruz. Biz burada Türk yemekleri ya da Türk kahvesi günü yapacaksak aynı şekilde bunun Nijerya versiyonunu da yapacağız." diye konuştu.

Koç, YEE'nin Nijerya'daki esas görevlerinden birinin de dil öğretimi olduğunu işaret ederek, "Son yıllarda birçok Afrikalı genç, Türkiye'de eğitim görüyor, biz de eğitimlerine katkı sağlayarak buradaki yetişkinlere, çocuklara, ev hanımlarına bütün kitleye Türkçe öğretmeyi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Amaçlarımızdan bir tanesi de kültür aracılığıyla iletişim kurmak"

Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu anda Nijerya'da çevrim içi Türkçe dersi vermeye başladıklarını ancak yakında yüz yüze derslerin başlayacağını anlattı.

Nijerya'nın örgün eğitime açık bir yer olduğunu ifade eden Koç, "Bu sebeple burada çocuk sınıfı, yetişkinler sınıfı dahil 3 sınıf ve kütüphane açtık ve yakında örgün eğitime başlayacağız." dedi.

Koç, YEE'nin amaçlarından birinin kültür aracılığıyla iletişim kurmak olduğunu vurgulayarak, ikincisinin de Türkçeyi yabancı bir dil olarak insanlara tanıtıp o şekilde kaynaşmak olduğunu söyledi.

YEE'nin Nijerya'ya girişinin yeni nesiller için çok faydalı olacağını altını çizen Koç, "(YEE) Türkiye'nin, büyükelçilik dışında açılan ilk büyük devlet kurumu. Nijeryalıların bu merkezi Türk evi gibi düşünmelerini istiyoruz." diye konuştu.