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Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü

Giriş: 17.01.2019 - 09:47 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Fotoğrafçı Kristina Makeeva, "Sibirya'nın Mavi Gözü" olarak adlandırılan Baykal Gölü'nde eşsiz fotoğraflar çekti

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    "Dünyanın en derin ve en eski gölü" olma özelline sahip Baykal Gölü, Sibirya'nın güneyinde Irkutsk şehrinin yakınında yer alıyor. 

     

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    Sibirya'nın Mavi Gözü" olarak anılan Baykal Gölü'nün 25-30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

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    Dünyadaki içme suyunun yaklaşık yüzde 20'si Baykal Gölü'nde. 

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    Baykal, Sibirya'nın dondurucu soğuğundan fazlasıyla nasibini alıyor. 

     

  • 5Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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    Öyle ki bu soğuklar Baykal'ın "Donmuş Göl" olarak anılmasına da sebep oluyor. 

  • 6Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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    Uzunluğunun 636 kilometre, en geniş yerinin ise 79.5 kilometre olduğu gölün dibindeki tortul kayaçların yaklaşık 7 km. kalınlığında olduğu tahmin ediliyor.

     

  • 7Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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    Bu da Baykal Gölü'nün yeryüzündeki en derin yarıklardan biri olduğunu gösteriyor.

  • 8Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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    Adeta doğa harikası olan gölde bitkilerdeki metan ve oksijen kabarcıkları anlık olarak donarak, eşsiz güzellikler sunuyor.

  • 9Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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    Rus fotoğrafçı Kristina Makeeva da buz tutan Baykal'ın üzerinde birbirinden masalsı fotoğraflar yakaladı. 

  • 10Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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    İşte buzlar diyarı Baykal'dan eşsiz fotoğraflar...

  • 11Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 12Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 13Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 14Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 15Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 16Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 17Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 18Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 19Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 20Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 21Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 22Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 23Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 24Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 25Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 26Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 27Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 28Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 29Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 30Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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  • 31Yüzeyi buz tutan dünyanın en derin gölü 'Baykal'ın üzerinde yürüdü
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