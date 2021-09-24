Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a sert tepki! - Magazin haberleri
ABONE OL

Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a sert tepki!

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, Serdar Ortaç'ın Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili, "Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" diyerek tepkisini gösterdi

Zafer Algöz'den Serdar Ortaç'a sert tepki! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası, Beşiktaş taraftarını kızdıracak harekette bulundu. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar'ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. Beşiktaş Kulübü, yaşananların ardından Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler sonrasında Serdar Ortaç, özür diledi. Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.

ZAFER ALGÖZ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Ortaç'a bir tepki de fanatik Beşiktaşlı Zafer Algöz'den geldi. Ünlü oyuncu, Ortaç'a sert sözlerle yüklendi. Algöz, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç çifti: Evlilik için çok erken! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Evlilik için çok erken!"
Arda Türkmen ile evlenen Melodi Elbirliler'den nikah sonrası ilk hamle - Magazin haberleri
MAGAZİN Nikah sonrası ilk hamle
Zeki Müren anıldı! Zeki Müren'in yeğeni: Anıt mezar sözü tutulmadı - Magazin haberleri
MAGAZİN Zeki Müren anıldı
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra konser verdi - Magazin haberleri
MAGAZİN İbrahim Tatlıses'ten 12 yıl sonra bir ilk!
Tarkan’dan 'yarı çıplak fotoğraf' itirafı: Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum! - Magazin haberleri
MAGAZİN Megastar'dan 'yarı çıplak fotoğraf' itirafı!
Aleyna Tilki hayranlarına veda etti: Ben gidiyorum millet! - Magazin haberleri
MAGAZİN Aleyna Tilki veda etti: Ben gidiyorum!
Pınar Eliçe kimdir? Kanserle mücadelesini anlattı! Pınar Eliçe kaç yaşında nereli?
MAGAZİN Pınar Eliçe kimdir?
Defne Samyeli'den tatil pozları: Koronavirüs sonrası soluğu İzmir'de aldı - Magazin haberleri
MAGAZİN Korona sonrası soluğu tatilde aldı
Ebru Şallı'nın 'Pars' özlemi - Magazin haberleri
MAGAZİN Ebru Şallı'nın Pars özlemi
Tarkan: Dün ikinci aşımı da oldum, gel güzelim acımayacak! - Magazin haberleri
MAGAZİN Tarkan ikinci dozu da oldu: Gel, gel acımayacak!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.