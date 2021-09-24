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Popçu Serdar Ortaç, Adana Demirspor'un Beşiktaş'a karşı 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle bitirdiği maç sonrası, Beşiktaş taraftarını kızdıracak harekette bulundu. Adana’da sahne aldığı bir mekanda Adanalılar'ı kutlayan Ortaç, kutlama esnasında argo ifadeler kullandı. Beşiktaş Kulübü, yaşananların ardından Serdar Ortaç hakkında suç duyurusunda bulundu.

ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler sonrasında Serdar Ortaç, özür diledi. Ortaç, paylaştığı videoda "O gece Adana'da konserde bir seyirci telefonunu gösterdi. Israrla 'Bunu söyle abi' dedi. Ben de öyle dedim. Yani kimin kiminle maç yaptığını bile bilmem. Futbolla işim yok. Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş'tan özür diliyorum" dedi.

ZAFER ALGÖZ'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Ortaç'a bir tepki de fanatik Beşiktaşlı Zafer Algöz'den geldi. Ünlü oyuncu, Ortaç'a sert sözlerle yüklendi. Algöz, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" ifadelerini kullandı.