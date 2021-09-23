Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı maçın bitmesinin ardından sahnede şarkısını yarıda kesen Serdar Ortaç, yaptığı hareketler ve söylediği sözlerle Beşiktaş taraftarının tepkisini çekmişti. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç'ın Adana Demirspor maçıyla ilgili konserinde yaptığı hareket ve kullandığı ifadelerle ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

"GEREKLİ HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.