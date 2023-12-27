Zeki Demirkubuz: Şenol hocayı ne kadar sevdiğimi herkes bilir

Zeki Demirkubuz, Habertürk TV'deki 'Meseleler' programında sessizliğini bozdu. Haluk Mertbey'e konuşan ünlü yönetmen Beşiktaş ve Türk futbolu hakkında önemli sözler söyledi.

İşte Demirkubuz'un açıklamaları:

"Benim açımdan bir sorun yok ben buna çok alışığım. Taraftarlık yapıp bir kenara geçmek istemiyorum. Daha önce 2003'teki şampiyonluğun ertesi sene Samsunspor yenilgisiyle başlayan dağılmadan beri benim gördüğüm en büyük şok bu. Geçen sezon Şenol hoca, Valerian İsmael'den sonra takımın başına geçti bizim hiçbir beklentimiz yokken aldı Fener'i yendi Galatasaray'ı yendi takım inanılmaz bir top oynamaya başladı. Bu seneye o yüzden çok umutlu başladık. Anlamadığımız şekilde ve Şenol hocanın döneminde iş bu hale geldi. Burak Yılmaz ve şimdi Rıza hoca tüy dikti. Kulübün milyonlarca eurosu gitti bir sürü insan üzüldü utandı. 2-0'dan Lugano gibi bir takıma Konferans Ligi şampiyonluğu olma ihtimalinden burada 3-2 maç verdik."

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"ŞENOL HOCAYI NE KADAR SEVDİĞİMİ HERKES BİLİR"

"Benim Şenol hocayı ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Bu arada yönetime de yani Ahmet Nur Çebi ve yönetimine bu seneye kadar minnet de duyuyordum çünkü geldiğinde hacizler vardı bir şekilde yönetti. Sonuç olarak bir şekilde kalakaldık. Bence bunlar önemli insanlar her zaman Beşiktaş'ın yaşadığı sorunlar hakkında konuşmuş insanlar. Eğer biraraya gelip konuşabiliyorlarsa bu şekilde değilse ayrı ayrı ne olduğu konusunda ne oldu da bu sene şampiyonluk da beklemiyorduk ama beklentilerimizim bu denli utanca dönüşmesine sebep olan şeyleri açıklamaları lazım. Şenol hocayı öğretmen gibi kulübün büyüyüğü gibi gördük çıksınlar bence mümkün olduğunca açık olsunlar anlatsınlar. Bunların sebepleri açıklanabilir."

"KÜLTÜRÜ DEĞİŞTİRMEK LAZIM" "Aynı şey iki sene şampiyon olduğumuz senenin ertesi senesinde de oldu. Birden darmadağan oldu Şenol hoca gitti Fikret Orman yönetimi dağıldı. Bunlar çok üzücü şeyler. Burası kamu kulübü herkesin orada emeği var parası var alın teri var bunlara insanların hakkı var. Zaman zaman ben Beşiktaş'ın küme düşmesini bile istemişimdir. Bursaspor şampiyon oldu sonra o başarı paylaşılamadığı için darmadağan oldu. Trabzonspor aynı şekilde şampiyon oldu sonra hoca gitti yönetim gitti. Nedense Türkiye'de başarı ve iyi şeyler paylaşılamıyor. Bu kültürü değiştirmek lazım. Premier Lig'de bakalım orada da olumsuz şeyler oluyor ama o kültür bütün duyguları kötü şeyleri eritiyor. Ben Beşiktaş'ın dışında Süper Lig'de maç izlemiyorum. Futbol falan değil bu. Futbol izlemek istediğim zaman Premier Lig ya da Bundesliga'ya bakıyorum." TEKNİK DİREKTÖR ADAYI VAR MI? "16-17 haftadır yaşanan deneyimi hangi teknik direktör düzeltebilir... Şenol hoca keşke tekrar gelse ama bunların sorumlusu görüldüğü için tekrardan gelmez. Sergen Yalçın'ın o takımı şampiyon yapmasından dolayı onun da gidişi iyi olmadı. Burak Yılmaz ve arkasından Rıza hoca kararları bence korkunçtu. Kim aldıysa bu kararları bir gram futbol bilgileri yok. Dün mesela Lucescu ile ilgili haberler duydum çok heyecanlandım benim iki tane normalde isteğim vardır ya Şenol Güneş ya da Lucescu'dur. Lucescu'ya büyük bir hayranlığım var. Zırf onu izlemek için iki kere Galatasaray maçına gittim. Çok namuslu, bilge bir adam Lucescu. Bizim teknik direktör olarak ilk başta böyle insanlara ihtiyacımız var. Ama tabii belli bir yaşa milli takımdaki deneyimi korkunçtu. Bu açıdan düşününce de gelmesin diyorum. Ona, Şenol hoca gibi insanlara yapılan haksızlıklara katlanamıyorum."