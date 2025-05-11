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        Haberler Dünya Zelenskiy: Rusya'nın yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve görüşmeye hazırız | Dış Haberler

        Zelenskiy: Rusya'nın yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve görüşmeye hazırız

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in teklifine yanıt verdi. Zelenskiy, Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:09 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:09
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        Zelenskiy'den Rusya'ya yanıt
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönündeki teklife onay vermesini beklediklerini, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

        Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşı sonlandırmak için Rusya'ya 12 Mayıs'tan itibaren ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlattı.

        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar Haberi Görüntüle

        Rusya'dan ateşkes teklifine onay vermesini beklediklerini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

        "Rusların nihayet savaşı bitirmeyi düşünmeye başlaması olumlu bir işaret. Tüm dünya bunu çok uzun zamandır bekliyordu. Herhangi bir savaşı gerçekten bitirmenin ilk adımı ateşkestir. Tek bir gün bile olsa öldürmeye devam etmenin bir anlamı yok. Rusya'nın yarın, 12 Mayıs'ta tam, kalıcı ve güvenilir ateşkesi onaylamasını bekliyoruz ve Ukrayna görüşmeye hazır."

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        Putin, 15 Mayıs'ta İstanbul müzakerelerini sürdürmek için teklifte bulunmuştu

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.

        Konuşmasında, Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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