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        Haberler Dünya Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisini memnuniyetle karşıladı: Harika bir gün | Dış Haberler

        Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisini memnuniyetle karşıladı

        ABD Başkanın Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin İstabul'da yeniden başlatılması önerisine ilişkin, "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün." ifadelerini kullandı. Trump, "Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak. Büyük bir hafta geliyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 10:33 Güncelleme: 11.05.2025 - 10:33
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        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
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        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önermesinin ardından "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, Putin'in Ukrayna ile "doğrudan müzakere" önerisinin ardından Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar Haberi Görüntüle

        "ÇOK DAHA İYİ BİR DÜNYA OLACAK"

        "Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün." ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle binlerce kişinin hayatının kurtarılabileceğini belirtti.

        Trump, "Tamamen yeni ve çok daha iyi bir dünya olacak." değerlendirmesinde bulunarak, Rusya ve Ukrayna ile bu konuda çalışmalarını sürdüreceğini, bu ülkelerle ticareti geliştirmeye odaklanmak istediklerini kaydetti.

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        Başkan Trump, "Büyük bir hafta geliyor." ifadesini kullandı.

        PUTİN'İN UKRAYNA İLE DOĞRUDAN MÜZAKERE ÖNERİSİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayarak, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

        Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

        Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda." demişti.

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