Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den açıklamalar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu. Vladimir Putin, Avrupalı devletlerden ve ABD'den gelen 30 günlük geçici ateşkes anlaşması teklifine dair değerlendirmelerde bulundu. Putin, diyaloğu reddetmediklerini belirtirken, Ukrayna'yı 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz olarak görüşmeye çağırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açıklamalarda bulundu.
Ukrayna Savaşı için Avrupalı devletlerden ve ABD'den gelen 30 günlük ateşkes teklifini değerlendiren Vladimir Putin, diyaloğu hiçbir zaman reddetmediklerini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı müzakereler sonucunda gerçek ateşkesin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.
Putin, daha önceki konuşmalarında vurguladığı üzere, savaşı doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.
Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir