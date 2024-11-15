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        Haberler Dünya Zelenskiy: Savaşı Beyaz Saray'ın yeni sahipleri bitirecek | Dış Haberler

        Zelenskiy: Beyaz Sarayı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı daha hızlı sona erdirebileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 21:18 Güncelleme: 15.11.2024 - 21:18
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        Zelenskiy: Savaşı Beyaz Saray'ın yeni sahipleri bitirecek
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        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik yöntemleri ele almak için Trump ile daha önce görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, "O (Trump) bizim dayandığımız temeli duydu. Ben tutumumuza karşı hiçbir şey duymadım kendisinden." ifadesini kullandı.

        Savaşın adil bir şekilde sonlandırılmasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Zelenskiy, Trump ve ekibinin yaklaşımıyla savaşın daha hızlı sonlandırılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, şunları kaydetti:

        "Savaş bitecek ama belli bir tarih yok. Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek. Bu, onların yaklaşımı, toplumlarına verdikleri sözdür ve onlar için de çok önemlidir."

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