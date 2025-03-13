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        Haberler Dünya Zelenskiy: Türkiye ile ticaret anlaşmasını onaylamaya hazırız | Dış Haberler

        Zelenskiy: Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını onaylamaya hazırız

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının temsilcileri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Zelenskiy, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 21:42 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:43
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        Zelenskiy: Türkiye ile ticaret anlaşmasını onaylamaya hazırız
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        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk iş dünyasının temsilcilerini Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

        Söz konusu toplantının, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri son görüşmenin neticesinde düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, "Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemli." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy görüşmede, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışı tesis etme yönündeki çabaları, Türkiye-Ukrayna arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, farklı tipten insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde işbirliği imkanları ve Türk firmalarının Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımı konularını ele aldıklarını kaydetti.

        Zelenskiy, Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasını onaylamaya hazır olduklarını belirterek "Ülkemiz, Türkiye'yi stratejik ortaklarından, aynı zamanda güvenlik garanti ortaklarından biri olarak görüyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşan ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamaya hazır." ifadesine yer verdi.

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