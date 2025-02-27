Zeynep Bastık: Gençken anne olmak istiyorum

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zeynep Bastık, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.

"EN ÇOK YEMEĞE PARA HARCIYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık, makyaj ve kozmetik ürünlerine dair düşüncelerini paylaştı. Bastık; "Kozmetik ürünlerine aslında çok para harcamıyorum. Makyajı seviyorum ama kendi sınırlarım içinde kalmayı tercih ediyorum. Ağır makyaj yapmıyorum, sadece yüzümü renklendirmeyi seviyorum. Zaman zaman makyajsız da dışarı çıkıyorum. İlle de yapma takıntım yok" dedi.

Alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili de konuşan Zeynep Bastık, eskisi kadar alışveriş yapmadığını belirtti; "Gereksiz harcamalardan kaçınıyorum. Artık sadece ihtiyacım olduğunda alıyorum. Son dönemde en çok parayı yemek için harcıyorum."