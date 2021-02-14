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Zeynep Nazlı Kayı'dan Hakan Sabancı paylaşımı

Sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı, Hacı Sabancı'nın kardeşi Hakan Sabancı'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kayı, nişanlısı ve Hakan Sabancı ile birlikte çekilen karesine, "İyi ki doğdun... Sağlıklı, çok mutlu yaşlarını hep beraber kutlayalım. İyi ki varsın" notunu düştü

Zeynep Nazlı Kayı'dan Hakan Sabancı paylaşımı - Magazin haberleri
"İyi ki doğdun, iyi ki varsın"
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HABERTURK.COM

Sosyetik güzel Zeynep Nazlı Kayı'nın nişanlısı Hacı Sabancı'nın kardeşi Hakan Sabancı, 30 yaşına bastı. Kayı, Sabancı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Zeynep Nazlı Kayı, nişanlısı ve Hakan Sabancı ile birlikte çekilen karesini, "İyi ki doğdun... Sağlıklı, çok mutlu yaşlarını hep beraber kutlayalım. İyi ki varsın" notuyla Instagram'dan yayınladı. Kayı'nın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Hakan Sabancı da aralık ayında sosyetik güzelin yeni yaşını "İyi ki doğdun Nazlıcığım... Yeni yaşın sağlık ve mutluluk getirsin inşallah. Hep beraber güzel günlerde olalım" sözleriyle kutlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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