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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Ziraat Bankası emekli promosyon güncellemesi: 2024 Mart hangi kamu bankaları ne kadar emekli promosyon verecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Ziraat Bankası promosyon kampanyası güncellemesi: Hangi kamu bankaları ne kadar emekli promosyon verecek?

        Emekli promosyon kampanyalarında yaşanan son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar arasındaki rekabet sürerken konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, kamu bankalarının 25 Mart Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını belirtti. Bu bağlamda gözler "Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, hangi kamu bankası ne kadar promosyon ödemesi yapacak?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 Kamu bankaları Ziraat Bankası emekli promosyonları ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 09:29 Güncelleme: 25.03.2024 - 09:29
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        Ocak ayı emekli maaş zamlarının açıklanmasının ardından bazı özel bankalar promosyon kampanyalarında güncellemeye giderken; kamu bankalarında değişiklik yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, kamu bankalarının bu yılki promosyon ödemesi miktarlarının alınan aylığa göre güncelleneceğini duyurdu. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar oldu? İşte, kamu bankalarından kampanyalar...

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        VAKIFBANK, HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLACAK?

        21 Mart'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan; "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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        KAMU BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

        Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını alacağını duyurdu.

        Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında ise banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerin maaşlarını aldıkları yerden bu ödemeleri alabileceklerini vurguladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan “Banka protokolleri yürürlüğe girdikten sonra emeklilerimiz maaşlarını aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyon rakamlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

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        EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM’lerden ve SMS yöntemiyle başvuru yapabilirler. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmektedir.

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        EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI GÜNCELLENİYOR!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının emekli promosyon kampanyası güncellemesi için 25 Mart Pazartesi gününü işaret etti. Ancak bankalar henüz emekli maaşı promosyonlarını güncellemedi. Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldiğinde haberimize eklenecek.

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        ZİRAAT BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) eEMEKmekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerilere;

        3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

        3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

        7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

        10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,

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        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

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        VAKIFBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?

        1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

        3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

        3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

        7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

        10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

        3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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        HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU NE KADARDI?

        Maaşını 3 yıl boyunca HalkBank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

        01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

        3.500 TL altı 3.000 TL

        3.500 - 7.499 TL 3.500 TL

        7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

        10.000 TL ve üzeri 5.000 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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