Zirvenin değişmeyen sahibi; 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 22'nci bölümü; ABC1 20+ grubunda 8,03 izlenme oranı / 21,02 izlenme payı, AB’de 7,04 oranı / 21,06 izlenme payı, Total’de ise 5,95 izlenme oranı / 16,46 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Sosyal medyada da 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' fırtınası esti. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı 'Bahar' etiketi, 4 saat 15 dakika boyunca TT listesinde gündem konusu oldu.

SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 22'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Timur’un Umay’ın velayetini almak istemesi, Bahar’a büyük bir darbe oldu. Seren bebekleri dünyaya getirmeye karar verince; Efsun, Aziz Uras’la evlenmelerine razı oldu ve Bahar’dan istemeye gelmelerini istedi. Bahar, Umay’ın velayeti için savaştığı Timur’la oğlunun mutluluğu için yan yana durmak zorunda kaldı.

Bahar’dan Timur’a sert tokat;

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Avukatıyla görüşen ve bu davada zorlanacağını öğrenen Bahar’a hastaneye geri döneceği haberi umut ışığı oldu. Hastane çalışanları Bahar’ı büyük bir coşkuyla karşılarken; Süreyya da Bahar’dan özür diledi ve hastaneye veda etti. Süreyya’nın gidişinden sonra, başhekimlik pozisyonu için Evren ve Timur büyük bir yarışa girdi.