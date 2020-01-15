Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türk Halk Müziği Topluluğu muhteşem bir konser verdi.

Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen konserde yoğun ilgi yaşandı.

Birbirinden değerli eserleri seslendiren topluluğun şefliğini Ertuğrul Karabulut üstlendi.

Türk Halk Müziği Topluluğu konseriyle bir kez daha beğeni toplayarak topluluk başkanı Ayşen Köktürk’e teşekkür edilip çiçek sunuldu. Konser sonrası Türk Halk Müziği Topluluğu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

ZONGULDAK 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:07

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.