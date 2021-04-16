Norveç bandralı gemide 250 bin lira değerinde fuel-oil ele geçirildi

Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Norveç bandralı yük gemisinde piyasa değeri 250 bin lira olan fueloil cinsi yakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışması sonucunda Kolombiya’nın Santa Marta Limanından Zonguldak’a gelen Norveç bayraklı bir gemide yapılan arama ve kontrollerde değeri yaklaşık 250 bin TL olan 37,277 M/Ton FuelOil cinsi yakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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