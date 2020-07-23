Zonguldak'ta

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Ormanlık arazide gizlenmiş vaziyette bulunan 7 ayrı bölgede drone destekli gerçekleştirilen "Şehit Polis Memuru Erkan Gökteke Operasyonu"nda 6 şüpheli yakalandı.Operasyonda 2 bin 21 kök kenevir, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 7 fişek ve telsiz ele geçirildi.Uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.A, H.A, M.K. ve E.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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