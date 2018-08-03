Zorya Lugansk - Chernomorets Odessa maçı heyecanı

Ukrayna Premier Lig maçında Zorya Lugansk ile Chernomorets Odessa, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Zorya Lugansk 3 puanla 8. sırada, Chernomorets Odessa 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Zorya Lugansk son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Chernomorets Odessa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 375 kodlu maçı oynayanlar; Zorya Lugansk galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.55, Chernomorets Odessa galibiyet oranı 6.10. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Zorya Lugansk önceki hafta Veres mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Chernomorets Odessa ise Olimpik Donetsk maçında 2-1 kazandı.

Zorya Lugansk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Zorya Lugansk, kendi sahasında 2 gol attı, 1 gol yedi.

Chernomorets Odessa, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chernomorets Odessa, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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