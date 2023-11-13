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        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de nefes nefese yarış! İşte 12 haftalık görünüm... - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de nefes nefese yarış! İşte 12 haftalık görünüm...

        İngiltere Premier Lig'de 12 hafta geride kalırken son şampiyon Manchester City yine zirvede... Guardiola'nın öğrencilerini, Liverpool ve Arsenal takip ederken ligin flaş ekibi Tottenham son 2 haftadaki yenilgilerle liderlikten 4. sıraya geriledi. İşte Premier Lig'de 12 haftanın görünümü...

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 13.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 13.11.2023 - 13:51
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        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
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        Premier Lig'de 12. haftanın son maçında Chelsea ile Manchester City, Stamford Bridge 4-4 berabere kalarak izleyenlere futbol ziyafeti yaşatırken zirve yarışı da nefes nefese devam ediyor.

        CITY VE HAALAND YİNE ZİRVEDE

        Son şampiyon Manchester City, geçen hafta Tottenham'dan aldığı liderliği sürdürse de Liverpool ve Arsenal'in nefesini ensesinde hissediyor. Guardiola'nın öğrencileri, Chelsea deplasmanında 3 kez öne geçse de Palmer'ın 90+5'teki penaltısına engel olamayarak 1 puana razı oldu. City, bu sezon 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 28 puan toplarken 32 golle de en fazla gol atan takım konumunda. City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland da 12 maçta 13 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

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        LIVERPOOL VE ARSENAL'DEN YAKIN TAKİP

        Lider City'nin takipçilerinden Liverpool, Brentford'ı 3-0 yenerek bu sezon ligde evinde 6'da 6 yaptı. Averajla Arsenal'in önünde yer alan Kırmızılar, hayal kırıklığı ile geçen sezonun ardından bu kez şampiyonluk yarışının içinde... Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah 12 maçta 10 golle en golcü isim olarak öne çıkıyor.

        Geçen sezon şampiyonluğa çok yaklaşsa da Manchester City'ye geçilen Arsenal ise Liverpool'la aynı puanda 3. sırada. Kritik kayıplar yaşasa da yarışın içinde kalmayı sürdüren Topçular, Burnley'i evinde rahat geçerek milli araya galibiyetle girdi.

        TOTTENHAM'IN AYARINI DERBİ BOZDU! SON DARBE ESKİ GALATASARAYLIDAN...

        Yeni hocası Ange Postecoglou ile Premier Lig'e müthiş bir giriş yapan ve liderlik koltuğunu ele geçiren Tottenham ise son iki haftada aldığı yenilgilerle 4. sıraya geriledi. Önceki hafta 9 kişi kaldığı Londra derbisinde Chelsea'ye evinde 4-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Tottenham, bu kez Wolverhampton deplasmanında son anlarda yıkıldı. Postecoglou'nun takımı, henüz 3. dakikada Johnson ile öne geçse de 90+1'de Sarabia, 90+7'de ise eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın golleriyle şok yaşadı. Tottenham'da 12 hafta sonunda 8 gol atan Heung-min Son takımın en skorer ismi olarak krallık yarışında 3. sırada yer alıyor.

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        EMERY'Lİ VILLA İLK 4'ÜN PEŞİNDE

        Premier Lig'de ilk 4 sırada bunlar yaşanırken bu grubun en yakın takipçisi ise Unai Emery yönetimindeki Aston Villa... Son olarak Fulham'ı yenen Aston Villa, evindeki 6 maçı da kazanırken toplamda 29 golle lider City'nin ardından en skorer takım... Zirvenin sadece 3 puan gerisinde yer alan Villa, geçen sezonun ortasında göreve gelen İspanyol teknik adamla yakaladığı çıkışı bu sezon da devam ettiriyor.

        MANU'DA ERIK TEN HAG HEDEFTE!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Manchester United bu sezon da zirvenin uzağında yer alıyor. 12 haftada 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Kırmızı Şeytanlar, Tottenham ve Arsenal deplasmanlarının yanı sıra evinde Manchester City ile oynadığı derbiden puan çıkaramadı. Devler Ligi'nde de 3 puanla son sırada yer alan ManU'da teknik direktör Erik ten Hag eleştirilerin odak noktasında...

        NEWCASTLE VE BRIGHTON ÇIKIŞ ARIYOR

        Premier Lig'de geçen sezonun iki flaş takımı Newcastle ve Brighton ise çıkış arayışında. Sezona kötü başlasa da 7 maçlık yenilmezlik serisiyle toparlanan Newcastle son olarak Bournemouth'a kaybederek 4. yenilgisini aldı. De Zerbi yönetiminde sezona çok iyi giren Brighton ise son haftalarda galibiyeti unuttu. Sheffield United'la evinde berabere kalan Brighton üst üste 3. maçında 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Brighton toplamda ise 6 maçtır kazanamıyor.

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        EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI CHELSEA

        Transfere yaz döneminde 464 milyon Euro harcayarak zirvede yer alan Chelsea ise sezonun hayal kırıklığı olmayı sürdürüyor. Mauricio Pochettino yönetimindeki Maviler, önceki hafta 9 kişi kalan Tottenham'ı deplasmanda 4-1 yenerek moral bulurken pazar günü ise evinde lider Manchester City ile oynadığı 8 gollü müthiş maçta 1 puanı 90+5'te Palmer'ın penaltısıyla kurtardı. Chelsea, 12 haftada 16 puanla 10. sırada yer alırken zirvenin de 12 puan gerisinde. Chelsea sahasında bu sezon sadece ligin yeni ekibi Luton karşısında kazanabildi.

        YENİLER DÜŞME HATTINDA

        Premier Lig'e bu sezon çıkan Luton, Sheffield ve Burnley düşme hattında yer alıyor. 3 takım da sadece birer galibiyet alabilirken Luton 6, Sheffield 5 ve şampiyon olarak çıkan Burnley ise 4 puan toplayabildi.

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