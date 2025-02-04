ZTK 2. hafta maç programı: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 2. hafta maçları ile sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2. hafta fikstüre göre Beşiktaş-Kırklarelispor ile, Fenerbahçe-Erzurumspor FK ile karşı karşı geliyor. Boluspor, Galatasaray'ı ağırlarken, Trabzonspor, İskenderunspor'a konuk oluyor. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?" İşte ZTK 2. hafta maç programı...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ZTK 2. hafta maç programını açıkladı. 4-5-6 Şubat tarihleri arasında oynanacak maçlarda hakemler belli oldu. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş maçları ne zaman?" İşte 2025 Türkiye Kupası 2. hafta maçları...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
4 Şubat Salı:
C Grubu
15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)
18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
D Grubu
13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5 Şubat Çarşamba
A Grubu
13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
B Grubu
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)
D Grubu
15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)