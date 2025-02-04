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        Haberler Bilgi Spor ZTK 2. hafta maç programı 2025 | Ziraat Türkiye Kupası bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş maçları ne zaman?

        ZTK 2. hafta maç programı: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 2. hafta maçları ile sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan 2. hafta fikstüre göre Beşiktaş-Kırklarelispor ile, Fenerbahçe-Erzurumspor FK ile karşı karşı geliyor. Boluspor, Galatasaray'ı ağırlarken, Trabzonspor, İskenderunspor'a konuk oluyor. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası'nda bu hafta hangi maçlar var?" İşte ZTK 2. hafta maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:19
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        1

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ZTK 2. hafta maç programını açıkladı. 4-5-6 Şubat tarihleri arasında oynanacak maçlarda hakemler belli oldu. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası bu hafta hangi maçlar var, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş maçları ne zaman?" İşte 2025 Türkiye Kupası 2. hafta maçları...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

        4 Şubat Salı:

        C Grubu

        15.30 RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK (Başakşehir Fatih Terim)

        18.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        D Grubu

        13.00 Kocaelispor-Net Global Sivasspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

        20.30 Beşiktaş-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

        3

        5 Şubat Çarşamba

        A Grubu

        13.00 İskenderunspor-Trabzonspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

        18.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

        B Grubu

        20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK (Ülker)

        D Grubu

        15.30 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Bodrum İlçe)

        4

        6 Şubat Perşembe

        A Grubu

        18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park)

        B Grubu

        13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

        C Grubu

        16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

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