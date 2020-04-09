DHA

Bodrum'daki köy evinde dinlenmeye çekilen sanatçı Zülfü Livaneli, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Sevenlerine seslenen Livaneli, "Sevgili dostlar hepinize yürekten merhaba. Bodrum'daki köy evimizde mecburi dinlenmedeyim. Ama iyi de oluyor. Burada dinlenmek bana çok iyi geldi. Çünkü son zamanlarda kendimi fazla yordum. Yaşımla uygun olmayacak kadar değişik aktiviteler vardı. Yurt dışı gezileri de beni çok yormuştu. Burada eve kapanmak doğa ile baş başa olmak, tavuklarımla konuşmak, yeni kitabıma çalışmak ve okumak bana çok iyi geldi. Bu bakımdan çok iyiyim. Zaten çok spekülasyon yapıldı ama devletin resmi raporlarında da var. Koronavirüs testinde negatifim. Herkesin de negatif olmasını diliyorum. Hayatım boyunca pozitif olmaya çalıştım ama ilk kez negatif olduğuna memnunum" dedi.,

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