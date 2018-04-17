Volkswagen Golf 2020 modeli test edilirken görüntülendi. Alman üretici Nürburgring pistinde test ettiği araca alışılageldiği üzere kamuflaj da uygulamadı.

2020 model Golf, tasarım olarak mevcut kasasından çok büyük farklılıklar göstermiyor gibi görünüyor. Güncel modele göre daha köşeli hatlarıyla dikkat çeken yeni Golf, arka bölümde daha hacimli duruyor ancak asıl değişim tasarımdan ziyade teknik olacak gibi.

44 yıllık Golf tarihinin en büyük teknik sıçraması olacağı düşünülen 2020 Golf yakıt tasarrufuyla ön olana çıkacak ve elektrikli turboşarj ile yeni GTI ve R modellerinin performansının artması da söz konusu.





2020 model Golf resimleri

















2020 model Golf resimleri

8. NESİL GOLF ÖZELLİKLERİ

Malzeme özelliğinden dolayı eski modelden 50 kg daha hafif olacak 2020 model Golf yakıt tasarrufu için de 48 Volt hibrit sisteme sahip bir motorla destekleniyor. Süzülme modu ve geliştirilmiş silindir kapama modu da yakıt tasarrufu için atılan adımlar arasında.

Volkswagen, rakiplerinin aksine yeni nesil Golf'te hem üç hem de 5 kapılı seçenekleri sunacak. Mevcut modelle aynı şasiyi kullanmasına rağmen aracın daha uzun ve geniş olması ve daha geniş iç mekan sunması da dikkati çekiyor. Klasik Golf modelleri 3 veya 4 silindirli turboşarj benzinli modele de sahip olacak. Dizel motorlu versiyonun da geliştirilme safhasında olduğu söyleniyor.

8. nesil Golf R için kritik noktalardan biri de dört çekere geçeceği söylentisi ve önceki Haldex sisteminin yerine arka aksta elektrikli teknolojinin gelmesi. Elektrikli motorun performansa getireceği bir yana Haldex sisteminde öne ağırlık veren güç dengesi yeni yapı sayesinde ön ve arkadan çok daha iyi bir kontrol sağlayabilir.

2020 MODEL GOLF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yenilenen Golf'te iç mekan ve bilgi eğlence ekranı da değişiyor. Polo ve Touareg SUV modellerinde karşımıza çıkan 15 inçlik geniş ve gösterişli ekranların bir benzerinin otonom sürüş ve güvenlik teknolojileriyle birlikte 2020 Golf'te de olması muhtemel.

A, Leon, Octavia gibi VW grubuna ait Audi, SEAT ve Skoda'nın yeni nesil orta boy hatchback modelleri de Golf'ün şanzıman, motor, otonom sürüş performansından faydalanacak.

Sekizinci nesil Golf için Wolfsburg fabrikasına 3.5 milyar dolar civarında yatırım yapacak olan Volkswagen, 2020 model Golf üretimine yaz ortasında, Avrupa satışlarına da yılınson çeyreğinde başlayacak.