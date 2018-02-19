Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerine bağlı komşu köyler Yeşilköy, Bahçe, Kaldırım, Bebeli, Zeynepli ve Kırmızıdan sakinlerinin hayatı, 2008’de değişti. Uzun yıllar Almanya’da çalışan Mehmet Güven, edindiği birikimi köyü için kulanmaya başladı. Köylülerin de desteğiyle ilk önce Yeşilköy’ün okulu onarıldı ve büyük bir spor salonu yapıldı. Günlerini tarla veya bahçede geçiren kız çocukları, okuldan arta kalan zamanlarında spor yapmaya başladı. Çevre köylerden de kız çocukları Yeşilköy’e gelerek muay thai, karete, judo, tekvando öğrendi. Yaşları 8 ile 17 arasında değişen yaklaşık 500 kız çocuğunun spor yaptığı köylerden Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonları çıktı. Bu arada köylüler neredeyse her hafta yemekli toplantılar düzenleyip ortak kararlar almaya başladı.

YARDIM MARKETİ İLE GİYİM EVİ

Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre diğer köylülerin de desteğiyle, Yeşilköy’de ‘yardım marketi’ kuruldu. 6 köyün dar gelirlileri gıda ve giyim ihtiyacını bu marketten karşılamaya başladı. Ayrıca ihtiyacı olanlara düzenli olarak gıda yardımı yapıldı. Üniversitede okuyan kız çocukları başta olmak üzere öğrencilere köylülerin ürünlerinden elde ettiği gelirlerle karşılıksız burs sağlandı. Dahası, 6 köyün kullanımı için ambulans alındı.

Bölgedeki tüm okulların tadilatları yine köylüler tarafından imece usulü ile yapıldı. Karataş merkezde bulunan bir ilkokulun istinat duvarı için herkes yanında bir tuğla getirdi ve duvar yaklaşık bin kişinin katılımıyla 1 günde bitirildi. Son olarak Yumurtalık İlçesi’ne bağlı Yeşilköy’de bulunan Ganime Erzenci İlkokulu’nun atıl durumdaki ek binasının yıkılıp yenilenmesine karar veren köylüler, 15 Şubat’ta işe koyuldu. Kadınlı erkekli yüzlerce kişinin çalıştığı tadilat işine, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut da tuğla taşıyarak yardım etti. Tam bir şenliğe dönüşen tadilatın bugün yarın bitirilmesi bekleniyor.

BİRLİKTELİK OLDU KARAKOL KAPANDI

Köylülere öncülük eden ve tüm kazancını hayır işlerine harcayan Mehmet Güven, “Çocuklar okutuyoruz. Bölgemizdeki okulların onarılması gibi işlerde katkı sunmak isteyenler olursa geri çevirmiyoruz. Yıllar önce bir rüya gördüm ve o rüyadan sonra hayatımı, kazancımı hayır işlerine vakfetmeye karar verdim. Hiçbir karşılık beklemiyorum” dedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Demirbaş ise son 10 yılda büyük değişiklik yaşadıklarını belirterek, “Köyde bir jandarma karakolu vardı. Ancak bu birliktelik sağlandıktan sonra karakol kapandı. Köyde bir aile gibi olduk” diye konuştu. Yeşilköy Muhtarı Ali Yüzer de “Köylerimizde iki ana fikrimiz var. Biri Atatürk sevgisi, diğeri vatan sevgisi. Bizler Mehmet Bey’in yaptıkları ile kendimizi geliştirdik. Şimdi çevre köylere yardım ediyoruz” ifadesini kullandı.

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