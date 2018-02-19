Adana'nın Karataş ve Yumurtalık ilçelerine bağlı komşu köyler Yeşilköy, Bahçe, Kaldırım, Bebeli, Zeynepli ve Kırmızıdan sakinlerinin hayatı, 2008’de değişti. Uzun yıllar Almanya’da çalışan Mehmet Güven, edindiği birikimi köyü için kulanmaya başladı. Köylülerin de desteğiyle ilk önce Yeşilköy’ün okulu onarıldı ve büyük bir spor salonu yapıldı. Günlerini tarla veya bahçede geçiren kız çocukları, okuldan arta kalan zamanlarında spor yapmaya başladı. Çevre köylerden de kız çocukları Yeşilköy’e gelerek muay thai, karete, judo, tekvando öğrendi. Yaşları 8 ile 17 arasında değişen yaklaşık 500 kız çocuğunun spor yaptığı köylerden Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonları çıktı. Bu arada köylüler neredeyse her hafta yemekli toplantılar düzenleyip ortak kararlar almaya başladı.
YARDIM MARKETİ İLE GİYİM EVİ
Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre diğer köylülerin de desteğiyle, Yeşilköy’de ‘yardım marketi’ kuruldu. 6 köyün dar gelirlileri gıda ve giyim ihtiyacını bu marketten karşılamaya başladı. Ayrıca ihtiyacı olanlara düzenli olarak gıda yardımı yapıldı. Üniversitede okuyan kız çocukları başta olmak üzere öğrencilere köylülerin ürünlerinden elde ettiği gelirlerle karşılıksız burs sağlandı. Dahası, 6 köyün kullanımı için ambulans alındı.
Bölgedeki tüm okulların tadilatları yine köylüler tarafından imece usulü ile yapıldı. Karataş merkezde bulunan bir ilkokulun istinat duvarı için herkes yanında bir tuğla getirdi ve duvar yaklaşık bin kişinin katılımıyla 1 günde bitirildi. Son olarak Yumurtalık İlçesi’ne bağlı Yeşilköy’de bulunan Ganime Erzenci İlkokulu’nun atıl durumdaki ek binasının yıkılıp yenilenmesine karar veren köylüler, 15 Şubat’ta işe koyuldu. Kadınlı erkekli yüzlerce kişinin çalıştığı tadilat işine, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut da tuğla taşıyarak yardım etti. Tam bir şenliğe dönüşen tadilatın bugün yarın bitirilmesi bekleniyor.
BİRLİKTELİK OLDU KARAKOL KAPANDI
Köylülere öncülük eden ve tüm kazancını hayır işlerine harcayan Mehmet Güven, “Çocuklar okutuyoruz. Bölgemizdeki okulların onarılması gibi işlerde katkı sunmak isteyenler olursa geri çevirmiyoruz. Yıllar önce bir rüya gördüm ve o rüyadan sonra hayatımı, kazancımı hayır işlerine vakfetmeye karar verdim. Hiçbir karşılık beklemiyorum” dedi.
Köy sakinlerinden İbrahim Demirbaş ise son 10 yılda büyük değişiklik yaşadıklarını belirterek, “Köyde bir jandarma karakolu vardı. Ancak bu birliktelik sağlandıktan sonra karakol kapandı. Köyde bir aile gibi olduk” diye konuştu. Yeşilköy Muhtarı Ali Yüzer de “Köylerimizde iki ana fikrimiz var. Biri Atatürk sevgisi, diğeri vatan sevgisi. Bizler Mehmet Bey’in yaptıkları ile kendimizi geliştirdik. Şimdi çevre köylere yardım ediyoruz” ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.