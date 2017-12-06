Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na McGurk hakkında suç duyurusu!

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett H. McGurk hakkında yakalama kararı çıkartılması, bu kararın Güneydoğuda bulunan 2. Ordu Komutanlığına tebliğ edilmesine, Kuzey Irak ve Suriye bölgesinde bulunan McGruk'un yakalanarak Türkiye'ye getirilip yargılanması talep edildi.

"ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEKTEDİR"

‘FETÖ ile Sivil Mücadele Platformu (TAY-DER), Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği' adına avukat Tankut Taner tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen dilekçede, Brett H. McGruk'un 20 Nisan 1973 Pittsburg, Pennsylvania, ABD doğumlu olduğu belirtildi.

Dilekçede, "Brett H. McGruk ülkemizin bulunduğu coğrafya üzerinde ülkemize yönelik tehdit halini alan örgütlerle işbirliği yapmak suretiyle ülkemiz zararına hareket etmiştir. Milli güvenliğimizi tehlikeye atan, menfaatimize ve çıkarlarımıza zarar verecek herkes hakkında yasalarımızı çiğnediğinden dolayı gerekeni yapmak da hakkımızdır. Şüpheli uzun süredir Kuzey Irak - Suriye hattındadır ve terör örgütleri ile birlikte hareket etmektedir. Bu örgütleri koordine etmekte, örgüt militanlarına silah sağlamakta, onlara eğitim verilmesini sağlamaktır" denildi.

SİLO: TÜM FİKİRLER MCGURK TARAFINDAN ORTAYA ATILIYORDU

Terör örgütü YPG (SDG)'nin üç numaralı ismi ve sözcüsü iken Türkiye'ye teslim olan Türkmen asıllı Talal Silo'nun itiraflarına da yer verilen dilekçede, Silo'nun, terör örgütü ‘SDG' diye bir kuruluş olmadığını, YPG'nin kağıt üstündeki adı olduğunu, örgütün tüm kademelerinin de PKK'nın kontrolünde bulunduğunu söylediği belirtildi.

Dilekçede, Silo'nun, "Tüm fikirler Brett McGurk tarafından ortaya atılıyordu. Rakka operasyonu sırasında McGurk, Arap Koalisyonu adında güç kurulmasını istedi. Arap Koalisyonunun görevi sadece silahları teslim almaktı. Nitekim çok büyük miktarlarda silah alındı. Ama Kürtler dışındaki Arap, Türkmen ve Süryanilere sadece hafif silahlar dağıtıldı. Koalisyonun adı Arap'tı ancak Arapların hiçbiri şeyi yoktu. Deyrizor askeri meclisi de sadece imza atıyor. ABD'nin bundan haberi vardı, tiyatroyu kendileri istedi. Tüm bu oyunlar, bir gün bu silahların PKK'ya ulaştırıldığının ortaya çıkmaması için yapıldı. Ancak biz bu gelişmiş silahların PKK ve YPG'ye gittiğinden emindik" sözleri hatırlatıldı.

"MCGRUK TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE BİRLİKTE HAREKET EDEREK ONLARI YÖNETİYOR"

"ABD vatandaşı olan Brett McGruk'un ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atan ve güvenlik meselemiz haline gelen terör örgütleri ile birlikte hareket ederek onları yönettiği, onları yönlendirdiği, manevra kabiliyetlerini arttırmak için eğitim verdirdiği, ABD'de yaptığı görüşmeler ve ikna turları ile ABD'nin bu terör örgütlerine silah vermesini sağladığı, terör örgütlerine silah sevkiyatını organize ederek bu sevkiyatları yönettiği, PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin diğer yöneticileri ile birlikte örgütün amaçları doğrultusunda hiyerarşik yapının tepesinde olmak suretiyle faaliyet yürüttüğü, Anayasal düzeni bozmaya teşebbüs ettiği, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini ortadan kaldırmaya ve toprak bütünlüğünü bozmak üzere hazırlık hareketlerinde bulunduğu" belirtilen dilekçede, McGruk hakkında biran önce hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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