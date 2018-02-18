Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşı ile buluşmak için Kayseri'den yola çıkan 22 yaşındaki Savaş Türkmen, gece yarısı ticari araçla Ankara'ya geldi.



Ekin Mahallesi 1615. Sokak üzerindeki bir evin önünde inen Türkmen, burada bina içinden çıkan silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan ile Türkmen arasında bir süre kovalamaca yaşandı.



İHA'nın haberine göre, saldırgan, kovalamaca sırasında silahına başvurdu. Kurşunların hedefi olan Türkmen, yol kenarındaki boş arsada kanlar içinde kaldı.



O anlara şahit olan taksi şoförü, kendisine de ateş eden zanlının elinden kaçarak polise sığındı.





Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Taksicinin genci bıraktığı adrese gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı bulunurken, kovalamaca esnasında zanlıya ait tek ayakkabının olay yerinde kaldığı görüldü.



Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polisler, bölgede çalışma yaptı. Tuzağa düşürülmüş olabileceği değerlendirilen Türkmen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma sürüyor.

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