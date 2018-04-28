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ANTALYASPOR - TRABZONSPOR: 1-0 (6' Emre)

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Antalya

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports 2

HAKEM: Bülent Yıldırım

ANTALYASPOR: Ferhat, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Hakan, Charles, Deniz, Emre, Maicon, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

TRABZONSPOR: Uğurcan, Tomas, Okay, Pereira, Novak, Onazi, Kucka, Sosa, Yusuf, Olcay, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

44. RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, yapacakları maçla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 43 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-8 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 gol attı, kalesinde 41 gol gördü.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 21 maçta 12 kez galip geldi.

Antalyaspor evinde 6 kez kazanırken, 3 maçta da taraflar eşitliği bozamadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 31 gol attı, 24 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.