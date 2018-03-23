Sağlık Bakanlığı, ilaç maliyetlerini düşürmek, vatandaşın kimyasal ilaca bağımlılığını en aza indirmek ve geleneksel tıp adı altında merdivenaltı işlemler yapanlarla mücadele etmek için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını (GETAT) genişletmeyi hedefliyor. Buna göre doktorlar, kimyasal ilaç kullanma zorunluluğu olmayan hastalara ya da kanserin ileri safhalarında ilaçla izlenebilecek bir yol kalmadığında reçeteye GETAT yazabilecek. GETAT çoğunlukla koruyucu tıp alanında uygulanacak. Teşhis, modern tıp yöntemleri ve bitkisel takviye aynı grupta anılacak. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte “Anadolu tıbbı” Türkiye’de ve dünyada yaygılaştırılacak.
KİŞİNİN İSTEĞİNE BAĞLI
18 üniversite hastanesinde bulunan GETAT merkezlerinin sayısı artırılacak. Bitkisel ürün, geleneksel tedavi gibi uygulamalar hekimler tarafından tavsiye edilecek ve reçetelere yazılacak. Bakanlık, bu tedavilerin modern tıptan ayrı olmadığını, bu nedenle “alternatif tıp” tanımını doğru bulmadıklarını ifade ederken, GETAT reçetelendirmelerini de kişinin isteğine bırakacak. Henüz GETAT kapsamında hangi tedavilerin ve bu tedavilerin ne kadarının SGK tarafından karşılanacağı netleşmedi. Bu sayede antibiyotik kullanımındaki artışların da önüne geçilmesi hedefleniyor. GETAT, daha çok koruyucu hekimlik önerilerinde öne çıkacak.
‘DENEY VE GÖZLEM ŞART’
ABD, Almanya, İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önerildiğini ve SUT fiyatlarıyla karşılandığını söyleyen yetkililer, DSÖ’nün Türkiye’yi GETAT konusunda desteklediğini belirtti. Bakanlık yetkilileri, “Bu hassas ve önemli bir konu. Burada hastalara ‘Ameliyat olma, hocaya git, akupunktura git’ gibi anlam çıkmamalı. Sağlık Bakanlığı bu konuda hekimlerle muhatap olmak istiyor. Onların tavsiyeleri ve reçetelendirmeleri dikkate alınacak. Devlet yararına inanıyorsa bunları karşılayacak. Bunları sunacak insanlar bilim insanları” dedi.
Koruyucu hekimlik sayesinde birçok hastalığın yaşanmadan önüne geçileceğini kaydeden yetkililer, “Bu tür bitkisel ürünlerin antibiyotik yerine kullanılması modern tıbbın da istediği bir şey. Tabii ki birçok geleneksel tıp ürünü ve uygulaması için deney ve gözleme ihtiyaç var. Bunu modern tıp kontrol edecek. Bakanlık bünyesinde sertifika programları açılacak. Her şey kayıt altında olacak. Bu uygulamaların devlete maliyeti daha düşük” ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da DSÖ ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortaklığı ile GETAT Kongresi gerçekleştirecek. Kongreye, 30 ülkeden 115 yabancı, 178 yerli bilim insanı ve DSÖ temsilcisi katılacak. Ocak 2018 itibarıyla 18 üniversitede GETAT merkezi, 480 GETAT ünitesi açıldı. 14 sertifikalı uygulama alanında 4 bin 954 sertifika verildi.
14 GELENEKSEL TEDAVİ YÖNTEMİ
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ndeki tedavi çeşitleri:
- Akupunktur
- Sülük
- Mezoterapi
- Hipnoz
- Kupa uygulaması (Hacamat)
- Fitoterapi
- Refleksoloji
- Homeopati
- Osteopati
- Ozon
- Apiterapi
- Proloterapi
- Larva
- Müzikterapi
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