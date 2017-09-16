Sziget’te izlediğim Bubituzak yerli sahalara döndü. Bugün saat 15.00’te adidas Originals Nişantaşı’nda konser verecek. Gruptan Ali Güçlü Şimşek 5 sorumuzu yanıtladı... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum haberi...

1- Şimdi sahne alacağınız mekânlar gibi alanların kariyerinize etkisi sizce nedir?

Stadyumlar, açık alan festivalleri, kapalı kulüpler bir yana dursun, konser için dizayn edilmemiş alanlarda konser vermek Bubituzak için tatlı bir gelenek ve her seferinde yeni bir meydan okuma. Duvardaki çatlaktan fırlayıp açmaya çalışan çiçek misali.

2- Sziget’te sizi izleme şansı buldum. Oradaki beklentileriniz neydi ve o sahne sizi tatmin etti mi?

Başlı başına fantastik bir deneyimdi. Sziget özgürlük adasında bulunmak, o kültürden nasiplenmek müthiş besleyici. Üstüne bir de çıktık jilet gibi çaldık, daha ne olsun? Tekrar gittiğimizde de ana sahnede 100 bin kişiye çaldığımızda biraz tatmin olabiliriz.

3- Şarkı sözlerinizi çok beğeniyorum. O parçaların yazım süreci nasıl gelişiyor?

Müzikal anlamda ana fikir evde, detaylarsa stüdyoda ortaya çıkıyor genellikle. Sözlerinse hiç acelesi olmuyor, ne zaman isterlerse o zaman aramıza teşrif ediyorlar.

4- Tokyo’ya gittiniz, oradaki müzik çevresinde neler gözlemlediniz?

Çok uzun süre geçirmediğimiz için genelleme yapmak istemem fakat denk geldiğimiz insanlar çok ilgili ve araştırmacı. Mesela orada 1.5 saat süren bir röportaj yaptık ve 1 dakikası bile geyik değildi. Duyduğuma göre de bir şeyi bir kere sahipler mi bir ömür peşini bırakmıyorlarmış, hayırlısı...

5- Gelecek planlarınız nasıl?

Yeni albümlere konsantre olacağız. Önümüzdeki birkaç ay hem Bubituzak hem Gaye Su için daha yapmamız gereken çok şey var.