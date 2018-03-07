Coca-Cola ilk alkollü içeceğini üretecek

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Coca-Cola, Japonya'da üretilmesi öngörülen düşük alkollü asitli içecekle şirketin 125 yıllık tarihindeki ilk alkollü içeceğini üretmeyi planlıyor.

Şirket, shochu adlı yüksek alkollü yerel içkinin, aromalı bir asitli içecekle karıştırıldığı Chu-hi adı verilen ve teneke kutularda satılan içeceğin büyüyen pazarından faydalanmayı amaçlıyor.

Chu-hi'de genelde yüzde 3 ila yüzde 8 oranında alkol bulunuyor.

Japonya'daki üst düzey bir şirket yetkilisi, üretimin "pazarımızdaki belirli bir dilim alanında küçük bir deneme" olacağını söyledi.

Coca-Cola Japonya'nın Başkanı Jorge Garduna "Daha önce düşük alkollü içkiler alanında bir deneme yapmadık, ancak bu asıl iş alanımızın dışındaki fırsatları nasıl keşfetmeye çalıştığımıza bir örnek" dedi.

Garduna ayrıca, içeceğin büyük olasılıkla Japonya dışında satılmayacağını vurguladı.

Biraya alternatif bir ürün olarak gösterilen Chu-hi özellikle kadınlar arasında gözde bir içecek.

- Getty Images Coca-Cola Japonya pazarına her yıl onlarca yeni ürün sürdüğünü söylüyor.

Japonya'nın büyük içecek firmaları Kirin, Suntory ve Asahi farklı Chu-hi çeşitleri üretiyor ve yeni aromalarla denemeler yapmaya devam ediyor.

En popüler aromalar limon ve greyfurt, ancak üzüm, elma ve şeftali aromalılar da bulunuyor.

Genç tüketiciler sağlık konusunda daha da bilinçlendikçe, Coca-Cola asitli içecek ürünlerini, su ve çay markalarını satın alarak çeşitlendiriyor.

"Alcopop" tatlı ve alkollü içkiler için kullanılan bir terim.

Ancak bu tür içecekler, rahat tüketilebildiği için gençleri yüksek miktarda alkol içmeye teşvik ettiği kaygıları nedeniyle tartışmalı ürünler olarak görülüyor.

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