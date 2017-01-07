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Afganistan'da madencilere silahlı saldırı: 13 ölü

Afganistan'ın Baglan şehrinde bir grup saldırgan madencilere ateş açtı, 13 işçi hayatını kaybetti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 11:08:47 Güncelleme: 11:09:57 AA

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde bir grup saldırganın madencilere ateş açması sonucu 13 işçi hayatını kaybetti.

Baglan Valiliği Sözcüsü Mahmud Hakmal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tala u Barfak ilçesine bağlı Anar Dere bölgesindeki madende çalışan işçilerin evlerine giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Hakmal, saldırıda 13 madencinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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