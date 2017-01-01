Donald Trump'tan dinler arası seyahat!

ABD Başkanı Donald Trump başkan olarak yapacağı ilk yurtdışı ziyarette, dünyanın en büyük üç tek tanrılı dininin merkezlerini ziyaret edecek.

The Guardian'da yer alan haberde, Trump'ın, Suudi Arabistan, İsrail ve Roma'ya yapacağı ziyaretlerin, dünyada yükselişe geçen radikalleşmeye karşı mücadelede yeni bir başlangıç yapma hedefi taşıdığı belirtildi.

Habere göre, göreve geldiğinden bu yana 'ezber bozan' ve 'anlaşma yapan' sıfatlarıyla anılan ve kendine böyle bir başkan profili çizen Trump'ın bu ziyaretlerle üç dini bir araya yakınlaştırmak istiyor. Trump'ın Çarşamba günü Filistin-İsrail sorununun çözümüne dair kullandığı, "Belki de insanların düşündüğü kadar zor değildir" ifadeleri de bu yaklaşımı destekliyor.

Son 40 yıldır, ilk yurtdışı ziyaretinde Kanada ve Meksika'yı ziyaret etmeyen ilk ABD Başkanı olacak olan Donald Trump'ın ilk durağı olan Suudi Arabistan'da İslami liderlerle buluşması bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan bir üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, "Görüşmelerin amacı, farklı ülkeleri ve farklı ülkeleri toleransızlığa ve radikalizme karşı bir araya getirmek. Arap dünyasını bu amaç etrafında birleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'dan İsrail'e geçecek olan Trump'ın buradan Beytüllahim'e giderek Filistin lideri Mahmud Abbas ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.