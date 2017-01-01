Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'ye verilen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. ABD yönetimi Türkiye'nin YPG tavrını iyi biliyor." dedi.
Çavuşoğlu'nun ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına dair açıklaması şu şekilde;
"Rakka yüzde 99 küsür orana Sunni Arap bir şehirdir. Suriye'nin ve Suriye içindeki şehirlerin geleceğini iyi planlamamız lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak ve Suriye'nin istikrarını önemsiyorsak, burada yanlış adımlar atmamamız lazım. YPG-PKK ikisi de terör örgütüdür, aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece adı farklıdır. Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor. Tüm bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Erdoğan ve Trump bizzat görüşecektir, değerlendireceklerdir."
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Misafir 27 dakika önceCumhurbaşkanı ziyareti askıya almalı böyle saçmalık mı olur ? Hem Rakkayı beraber alacağız diye açıklama yap hemde ypg ye silah ver. Bunlar bizi saf zannediyorlar heralde. yada gerçekten safız120
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Misafir 28 dakika önceSilahların ypg'ye teslim edilmesini beklemeye gerek yok. Hitler beklediği için Stalin hazırlık yapıp kazanmıştı.120
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Misafir 40 dakika önceABD ile savaş kaçınılmaz. sonunda bu olacaktır. biz şimdiden savaşı kazanmak için uyduları vuracak düzeyde silah geliştirmelisiniz. ABD uydular olmadan önünü göremez90
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Misafir 42 dakika önceyapabilecek başka şey yok güçlü olmazsan kırıldık dan öte gidemezsin ama güçlü olsan hadi versin savaş çıkar dersin. Güçlü olmak şart, gerisi hikaya.30
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Misafir 51 dakika önceKlasik tepkiler bunlar içi boş. Gerçek tepki vermek için Amerika gezisini iptal edin.60
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Misafir 51 dakika önceİncirlik ABD'te kapatılmadıkça kise bizi ciddiye almaz30
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Misafir 52 dakika öncebence 16 mayıstaki görüşmeye gitmemeli30
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Misafir 53 dakika önceABD den Türkiye'ye dost olmaz30
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Misafir 56 dakika önceuzun menzil füzeleri çıkartma zamanı geldi.30
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Misafir 1 saat önceNeyi deyerlendirecekler? Ok yaydan cikti artik.sonunda turkiyeyi de bolecekler.33
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Misafir 38 dakika önceBU VATANI BÖLMEYE KIMSENIN GÜCÜ YETMEZ; EVELALLAH.60
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Misafir 1 saat önceMert olan çıkar der ki sen nasil benim guvenligimi tehdit edene silah verirsin. Anca üzülüyoruz kırılıyoruz.120
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Misafir 32 dakika öncemertlik nasıl oluyor arkadas ? küfür edelim kavga cıkartalım o zaman ülke de param parça olsun bu kafadamısınız bu işler diplomatik görüşmelerle sonuç bulur mertlıkle degıl sankı babanın ogluyla yer kavgası edıyormus gıbı yorumlamayın bu konuları ...30
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Misafir 1 saat önceyaşasın stratejik ortağımız .tam bir ortak.60
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Misafir 1 saat önceAnca konuşuyorsunuz, icraat yapın icraat.60
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Misafir 49 dakika önceabd yi mi vuralım00
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Misafir 1 saat önceTürkiyenin YPG tavrı ABD tarafından iyi bilindiğine göre ABD yardım yaptığı an o yardımları kullanılamaz hale getirmek lazım60
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Misafir 1 saat öncefarkında değil misiniz amerika sizi dikkate almıyor60
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Misafir 1 saat önceABD Turkiyeye diyor ki "Ben cihani yoneten olarak istedigimi yaparim,var mi bunun otesi".60
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Misafir 1 saat öncebırakın bu işe yaramaz lafları.Ecevit kadar yüreğiniz varsa kapatın incirliği.uluslararası alanda lafa değil icraata bakılır.123
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Misafir 40 dakika önceEcevit Kıbrısı alamamıştı haberin var mı?Sonrası 70 cente muhtaç Türkiye ve ABD tarafından yapılan 1980 darbesi.Bu işlerde acele hareket etmemek gerekir.Savaş son çaredir.00
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Misafir 1 saat önceAbd ziyareti iptal edilsin63
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Misafir 57 dakika önceKatılıyorum . Reste rest . Bir devletle bu kadar alay edilemez. İcraatsa ziyaretin iptal edilmesi asıl icraat olur .00
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Misafir 39 dakika önceSonra,ABD vaz mı geçeçek?00