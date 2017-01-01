Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'ye verilen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. ABD yönetimi Türkiye'nin YPG tavrını iyi biliyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına dair açıklaması şu şekilde;

"Rakka yüzde 99 küsür orana Sunni Arap bir şehirdir. Suriye'nin ve Suriye içindeki şehirlerin geleceğini iyi planlamamız lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak ve Suriye'nin istikrarını önemsiyorsak, burada yanlış adımlar atmamamız lazım. YPG-PKK ikisi de terör örgütüdür, aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece adı farklıdır. Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor. Tüm bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Erdoğan ve Trump bizzat görüşecektir, değerlendireceklerdir."