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Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına tepki

Dışişleri Bakanaı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık." dedi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:45:22 Güncelleme: 14:01:41 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'ye verilen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. ABD yönetimi Türkiye'nin YPG tavrını iyi biliyor." dedi.

Çavuşoğlu'nun ABD'nin YPG'ye silah yardımı kararına dair açıklaması şu şekilde;

"Rakka yüzde 99 küsür orana Sunni Arap bir şehirdir. Suriye'nin ve Suriye içindeki şehirlerin geleceğini iyi planlamamız lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyorsak ve Suriye'nin istikrarını önemsiyorsak, burada yanlış adımlar atmamamız lazım. YPG-PKK ikisi de terör örgütüdür, aralarında hiçbir fark yoktur. Sadece adı farklıdır. Bunların eline geçen her silah Türkiye'ye yönelik tehdittir. Daha önce YPG'ye verilen silahların Türkiye'de PKK'nın elinde yakalandığını sizlerle de paylaşmıştık. Bizim bu konulardaki düşüncelerimizi Amerikan yönetimi çok iyi biliyor. Tüm bu konuları Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında Erdoğan ve Trump bizzat görüşecektir, değerlendireceklerdir."

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YORUMLAR 24
  • Misafir 27 dakika önce
    Cumhurbaşkanı ziyareti askıya almalı böyle saçmalık mı olur ? Hem Rakkayı beraber alacağız diye açıklama yap hemde ypg ye silah ver. Bunlar bizi saf zannediyorlar heralde. yada gerçekten safız
  • Misafir 28 dakika önce
    Silahların ypg'ye teslim edilmesini beklemeye gerek yok. Hitler beklediği için Stalin hazırlık yapıp kazanmıştı.
  • Misafir 40 dakika önce
    ABD ile savaş kaçınılmaz. sonunda bu olacaktır. biz şimdiden savaşı kazanmak için uyduları vuracak düzeyde silah geliştirmelisiniz. ABD uydular olmadan önünü göremez
  • Misafir 42 dakika önce
    yapabilecek başka şey yok güçlü olmazsan kırıldık dan öte gidemezsin ama güçlü olsan hadi versin savaş çıkar dersin. Güçlü olmak şart, gerisi hikaya.
  • Misafir 51 dakika önce
    Klasik tepkiler bunlar içi boş. Gerçek tepki vermek için Amerika gezisini iptal edin.
  • Misafir 51 dakika önce
    İncirlik ABD'te kapatılmadıkça kise bizi ciddiye almaz
  • Misafir 52 dakika önce
    bence 16 mayıstaki görüşmeye gitmemeli
  • Misafir 53 dakika önce
    ABD den Türkiye'ye dost olmaz
  • Misafir 56 dakika önce
    uzun menzil füzeleri çıkartma zamanı geldi.
  • Misafir 1 saat önce
    Neyi deyerlendirecekler? Ok yaydan cikti artik.sonunda turkiyeyi de bolecekler.
  • Misafir 38 dakika önce
    BU VATANI BÖLMEYE KIMSENIN GÜCÜ YETMEZ; EVELALLAH.
  • Misafir 1 saat önce
    Mert olan çıkar der ki sen nasil benim guvenligimi tehdit edene silah verirsin. Anca üzülüyoruz kırılıyoruz.
  • Misafir 32 dakika önce
    mertlik nasıl oluyor arkadas ? küfür edelim kavga cıkartalım o zaman ülke de param parça olsun bu kafadamısınız bu işler diplomatik görüşmelerle sonuç bulur mertlıkle degıl sankı babanın ogluyla yer kavgası edıyormus gıbı yorumlamayın bu konuları ...
  • Misafir 1 saat önce
    yaşasın stratejik ortağımız .tam bir ortak.
  • Misafir 1 saat önce
    Anca konuşuyorsunuz, icraat yapın icraat.
  • Misafir 49 dakika önce
    abd yi mi vuralım
  • Misafir 1 saat önce
    Türkiyenin YPG tavrı ABD tarafından iyi bilindiğine göre ABD yardım yaptığı an o yardımları kullanılamaz hale getirmek lazım
  • Misafir 1 saat önce
    farkında değil misiniz amerika sizi dikkate almıyor
  • Misafir 1 saat önce
    ABD Turkiyeye diyor ki "Ben cihani yoneten olarak istedigimi yaparim,var mi bunun otesi".
  • Misafir 1 saat önce
    bırakın bu işe yaramaz lafları.Ecevit kadar yüreğiniz varsa kapatın incirliği.uluslararası alanda lafa değil icraata bakılır.
  • Misafir 40 dakika önce
    Ecevit Kıbrısı alamamıştı haberin var mı?Sonrası 70 cente muhtaç Türkiye ve ABD tarafından yapılan 1980 darbesi.Bu işlerde acele hareket etmemek gerekir.Savaş son çaredir.
  • Misafir 1 saat önce
    Abd ziyareti iptal edilsin
  • Misafir 57 dakika önce
    Katılıyorum . Reste rest . Bir devletle bu kadar alay edilemez. İcraatsa ziyaretin iptal edilmesi asıl icraat olur .
  • Misafir 39 dakika önce
    Sonra,ABD vaz mı geçeçek?
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