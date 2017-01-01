Başbakan Yardımcısı Canikli: ABD'nin YPG'ye silah yardımı kabul edilemez

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, A Haber televizyonunda katıldığı programda, ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.
Canikli, "ABD, YPG üzerinden terör örgütü PKK'ya her türlü desteği veriyor." ifadelerini kullandı.
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YORUMLAR 12
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Misafir 1 dakika önceabd yi vuralım o zaman00
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Misafir 5 dakika önceo kadarını bende biliyorum,siz ne tedbir alacaksınız.30
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Misafir 7 dakika önceONLAR BİZİM İÇİN TERÖRİST OLANLARI DESTEKLİYORSA BİZ DE ONLARIN TERÖRİST OLARAK GÖRDÜĞÜ GRUPLARI DESTEKLEYELİM00
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Misafir 8 dakika önceABD NİN VE KAMUOYUNUN CANINI ASKERLERİNİ TABUT İÇİNDE GÖRMEK YAKAR00
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Misafir 9 dakika önceABD YE GÜVENİLMEZ GÜVENİLMEZ OLDUĞUNU SURİYENİN MEMBİÇ İLÇESİNDE GÖSTERMEDİ Mİ. GÖSTERE GÖSTERE DİYOR Kİ BEN BURALARI PKK YA TESLİM EDECEĞİM VE ONLARI KULLANACAĞIM00
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Misafir 12 dakika önceAbd usul usul bizi yedi ve yemeye devam ediyor.Zaaflarimizi yönetiyorlar ekonomik kriz,turizm,siyasi kriz, feto tehlikesi nedeniyle Türkler bişey yapamaz00
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Misafir 14 dakika önceTerör ve terörü destekleyen ABD derhal BM ye şikayet edilmelidir cumhurbaşkanı ABD ziyaretini iptal etsin00
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Misafir 15 dakika öncebize soran yok kabul etmesen yaptırımımızda yok. incirlik üsünden dağıtım yapsalar gıkımızı cıkartacak hal de yok. kabul etmeyip şiddetle kınarız ancak.mehmetçikler şehit olurken.00
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Misafir 18 dakika önceTamam sayın Başbakan Yardımcımız bu şerefsizlere silh yardımı kabul edilemez bunu bizde biliyoruz ama devletimiz, hükümetimiz bu konuda ne yapacak artık konuşma zamanı değil artık fiiliyata geçme zamanı gelmedimi ?00
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Misafir 20 dakika önceDEFALARCA DUYDUK GEÇİNİZ00
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Misafir 21 dakika önceöyle bi kabul ediliyor ki kaptan.00
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Misafir 21 dakika öncetamam da , ne yapabilirsiz , sadece laf , ne etkisi var......00
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Misafir 22 dakika önceAdamlar yapıyor, ne yapacan? amerikayı mı vuracaksın?00
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Misafir 28 dakika önceAmerika aşikare silahı bize yöneltiyor! Dost ülkeymişmiş00
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Misafir 29 dakika önceyani .ne olur.biz ne yapariz00
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