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Başbakan Yardımcısı Canikli: ABD'nin YPG'ye silah yardımı kabul edilemez
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Başbakan Yardımcısı Canikli: ABD'nin YPG'ye silah yardımı kabul edilemez

ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımına hükümetten ilk açıklama, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den geldi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:17:20 Güncelleme: 10:43:34 HABERTURK.COM

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, A Haber televizyonunda katıldığı programda, ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah yardımı için "Kabul edilemez" dedi.

Canikli, "ABD, YPG üzerinden terör örgütü PKK'ya her türlü desteği veriyor." ifadelerini kullandı. 

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YORUMLAR 12
  • Misafir 1 dakika önce
    abd yi vuralım o zaman
  • Misafir 5 dakika önce
    o kadarını bende biliyorum,siz ne tedbir alacaksınız.
  • Misafir 7 dakika önce
    ONLAR BİZİM İÇİN TERÖRİST OLANLARI DESTEKLİYORSA BİZ DE ONLARIN TERÖRİST OLARAK GÖRDÜĞÜ GRUPLARI DESTEKLEYELİM
  • Misafir 8 dakika önce
    ABD NİN VE KAMUOYUNUN CANINI ASKERLERİNİ TABUT İÇİNDE GÖRMEK YAKAR
  • Misafir 9 dakika önce
    ABD YE GÜVENİLMEZ GÜVENİLMEZ OLDUĞUNU SURİYENİN MEMBİÇ İLÇESİNDE GÖSTERMEDİ Mİ. GÖSTERE GÖSTERE DİYOR Kİ BEN BURALARI PKK YA TESLİM EDECEĞİM VE ONLARI KULLANACAĞIM
  • Misafir 12 dakika önce
    Abd usul usul bizi yedi ve yemeye devam ediyor.Zaaflarimizi yönetiyorlar ekonomik kriz,turizm,siyasi kriz, feto tehlikesi nedeniyle Türkler bişey yapamaz
  • Misafir 14 dakika önce
    Terör ve terörü destekleyen ABD derhal BM ye şikayet edilmelidir cumhurbaşkanı ABD ziyaretini iptal etsin
  • Misafir 15 dakika önce
    bize soran yok kabul etmesen yaptırımımızda yok. incirlik üsünden dağıtım yapsalar gıkımızı cıkartacak hal de yok. kabul etmeyip şiddetle kınarız ancak.mehmetçikler şehit olurken.
  • Misafir 18 dakika önce
    Tamam sayın Başbakan Yardımcımız bu şerefsizlere silh yardımı kabul edilemez bunu bizde biliyoruz ama devletimiz, hükümetimiz bu konuda ne yapacak artık konuşma zamanı değil artık fiiliyata geçme zamanı gelmedimi ?
  • Misafir 20 dakika önce
    DEFALARCA DUYDUK GEÇİNİZ
  • Misafir 21 dakika önce
    öyle bi kabul ediliyor ki kaptan.
  • Misafir 21 dakika önce
    tamam da , ne yapabilirsiz , sadece laf , ne etkisi var......
  • Misafir 22 dakika önce
    Adamlar yapıyor, ne yapacan? amerikayı mı vuracaksın?
  • Misafir 28 dakika önce
    Amerika aşikare silahı bize yöneltiyor! Dost ülkeymişmiş
  • Misafir 29 dakika önce
    yani .ne olur.biz ne yapariz
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