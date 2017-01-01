DEAŞ'tan müthiş firar!

DEAŞ’ın yabancı savaşçılarının topluca örgütten kaçtığı ve çoğunun Türkiye’de teslim olduğu ortaya çıkmıştı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre örgütten kaçıp Türkiye’ye sığınanlar arasında İngiliz Stefan Aristidou ile ailesi ve ABD’nin Florida Eyaleti’nden Kary Paul Kleman da var.

2 yıl boyunca DEAŞ kontrolündeki bölgede yaşayan bu 2 yabancı savaşçı, 20 Nisan’da eşleri ve çocuklarıyla birlikte Kilis sınırındaki Türk güvenlik görevlilerine teslim oldu. İngiltere vatandaşı Arisitidou Bangladeş asıllı İngiliz karısıyla birlikte, Kleman da Suriyeli karısı ve 2 Mısırlı kadınla Türkiye’ye geldi. Kleman ve Aristidou tutuklandı, eşleriyle çocukları da Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Suriye’ye savaşmak için değil oraya yerleşmek için gittiğini söyleyen ve DEAŞ kontrolünde olan Rakka ile El Bab’da yaşadığını kabul eden Aristidou, 2015’te Kıbrıs’a uçtuktan sonra ortadan kaybolmuştu.

‘İSLAM’I YAŞAMAK İÇİN SURİYE’YE GİTTİM’

Ülkelerine dönmenin yollarını arayan yabancı savaşçılardan Kleman ve Aristidou’nun Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadelere, Habertürk ulaştı. 4 çocuğu ve eşiyle birlikte DEAŞ’tan kaçan ABD’li Kleman, Florida’da doğduğunu ve 47 yaşında olduğunu belirtti. 1997’de Müslüman olduğunu anlatan Kleman, ifadesinde şu bilgileri verdi:

“Müslüman olduktan sonra Musa ismini aldım. 2007 yılına kadar Amerika’da yaşadım. Daha sonra Mısır’a gittim. 2008 yılında ise Dubai’ye geçtim. Dubai’de Suriyeli olan eşimle evlendim. 18 yıl iletişim sektöründe çalıştım. İslam dinini daha iyi yaşamak için Suriye’ye gitmeye karar verdim. Eşim ve 2 çocuğum ile 2015 yılında İstanbul’a geldim. Daha sonra ilegal yollardan Suriye’ye geçtik. Rakka’ya gittik. Oradan El Bab’a geçtik ve 2016 yılına kadar El Bab’da kaldık.”

PARA VERDİKLERİ KAÇAKÇILAR KAÇIRDI

DEAŞ’a katıldıktan sonra 2 çocuğunun daha olduğunu kaydeden Kleman, örgütte kullandığı ismin “Ebu Abdullah” olduğunu söyledi. Kleman, ifadesinde, DEAŞ’tan kaçış hikâyesini ise şöyle aktardı: “Eşimle birlikte kaçmaya karar verdikten sonra 2 bin 500 dolar karşılığında anlaştığımız kaçakçılar tarafından önce ÖSO kontrolündeki Azez’e götürüldük. Oradan ise Türkiye sınırına getirildik.”

‘ŞANLIURFA’DAN RAKKA’YA GÖTÜRÜLDÜK’

Aynı kaçakçılar tarafından eşi ve çocuğuyla Türkiye sınırına kadar getirilen İngiltere vatandaşı Aristidou da DEAŞ lideri El-Bağdadi’nin halife olduğuna inandığı için Suriye’ye gittiğini vurguladı. Aristidou, ifadesinde şunları dedi: “1993 yılında Londra’da doğdum. 2013 yılında İslam dinini daha iyi yaşamak için Irak’a gittim. Daha sonra Kıbrıs Rum Kesimi’ne döndüm. DEAŞ lideri El-Bağdadi kendini halife ilan edince 2015 yılında Suriye’ye gitmeye karar verdim. 2015’in nisan ayında Antalya’ya gittim. Oradan eşimle birlikte Şanlıurfa’ya gittim ve sınırı geçtik. Sınırı geçtikten sonra Rakka’ya götürüldük. Suriye’de bir çocuğum oldu.”

‘DİNİ EĞİTİM ALDIM, 1.5 YIL HAPİS YATTIM’

DEAŞ’ta silahlı eğitim almadığını iddia eden Aristidou, “Örgüt için dini eğitim aldım. Silahlı eğitim de almam gerektiğini söylediler. Ancak bunu kabul etmedim. Bunun üzerine 1.5 yıl hapis yattım. Hapisten çıktıktan sonra Twitter üzerinde irtibat kurduğumuz kaçakçılar, 2 bin 500 dolar karşılığında eşim, çocuğum ve beni Türkiye sınırına kadar getirdi” diye konuştu.