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Türkiye'den Avusturya'ya NATO vetosu

Dışişleri kaynakları: Avusturya, Türkiye aleyhtarı tutumunu AB forumlarına da taşıdığı cihetle, Türkiye de Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımı hususunda uygun gördüğü tedbirleri almaktadır

23 Mayıs 2017 Salı, 19:24:34 Güncelleme: 19:30:14 AA

Türkiye'nin, Avusturya'nın NATO ülkeleriyle ortak eğitim programlarına katılmasını veto edeceği yönündeki haberleri değerlendiren diplomatik kaynaklar, Avusturya'nın Türkiye aleyhtarı tutumu devam ettiği sürece Türkiye'nin Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımına ilişkin uygun gördüğü tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan diplomatik kaynaklar, "Avusturya, Türkiye aleyhtarı tutumunu AB forumlarına da taşıdığı cihetle, Türkiye de Avusturya'nın NATO faaliyetlerine katılımı hususunda uygun gördüğü tedbirleri almaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynaklar, Avusturya'nın üyesi olmadığı ittifakla ortaklık ilişkisi içinde bulunduğunu, NATO çerçevesinde yürütülen faaliyetlere katılma imkanını beraberinde getiren ortaklık ilişkilerinin, en başta NATO üyesi ülkelerle dostane ve iyi ilişkiler içinde bulunmak gibi temel bazı ilkelere dayandığına, buna karşılık, Avusturya’nın, bir süredir bu temel ilkelerle açıkça çelişki teşkil edecek şekilde, AB dahil olmak üzere birçok platformda Türkiye’ye karşı, tek taraflı, açık bir husumet içinde hareket ettiğini, Türkiye’nin, ittifakın ortaklık ilişkilerini ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetleri güçlü bir şekilde desteklemeyi sürdürdüğünü ancak kendisine karşı açık bir husumet içinde davranmayı tercih eden Avusturya'nın bu faaliyetlere katılımına onay vermediğini vurguladı.

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